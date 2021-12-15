Ксения Семенова: «Проекты школьного Общественного бюджета нужно рассматривать отдельной категорией»
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Ксения Семенова. Фото: Борис Корпусенко
Участница пятого Городского Форума развития гражданского общества, депутат Киевсовета, заместитель председателя комиссии цифровой трансформации в интервью «Вечернему Киеву» рассказала о том, каким будет новое Положение об Общественном бюджете.
< Недавно в Киеве прошел пятый Городской Форум развития гражданского общества. Его третья панель была посвящена проблемам и перспективам Общественного бюджета столицы.
На этом мероприятииучастница Форума, депутат Киевсовета (Слуга народа), заместитель председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам цифровой трансформации и административных услуг Ксения Семенова поделилась своим видением необходимых изменений, которые должны быть внесены в новое Положение об Общественном бюджете.
Ксения Семенова сегодня работает в составе рабочей группы по наработке предложений к этому важному документу.
В интервью «Вечернему Киеву» депутат рассказала о возможных нововведениях, которые появятся в новом документе и о своей работе в профильной комиссии.
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Ксения Семенова. Фото: Борис Корпусенко
—Ксения Игоревна, которые, по вашему мнению, основные недостатки действующего Положения об общественном бюджете?
— Считаю, прежде всего, ему не хватает требования обязательного предварительного обсуждения проектов. Поэтому нужно ввести такую норму в новое Положение.
Предварительное обсуждение, как вариант, можно проводить на базе райгосадминистраций.
В частности, на встречах с будущими авторами проектов необходимо разъяснять им, как правильно написать и оформить бюджет. Там же они смогут познакомиться и с распорядителем средств.
Ведь сегодня основной проблемой является то, что многие проекты Общественного бюджета не проходят экспертизу на предмет не только их соответствия законодательству, требованиям Положения и Параметрам, а также возможности реализации.
А если бы был предварительный контакт с распорядителем средств, ситуация с возможностью реализации была более понятной, а значит, увеличилось шансов получить положительный вывод.
—На основе чего нарабатывается новое Положение? Проводятся ли исследования общественного мнения?
— Недавно была представлена презентация исследования ПАУСИ (Фонд польско-украинского сотрудничества). Эта организация провела изучение общественного мнения в рамках реализации проекта-победителя городского конкурса «Общественная перспектива: прозрачная власть и активная община». Положения об общественном бюджете.
Среди предложений — предварительные учения авторов перед подачей проектов, улучшение коммуникации между исполнителем проекта и автором (особенно на этапе экспертизы), возможность поэтапного контроля его реализации.
Все это ляжет в основу изменений в Положение об общественном бюджете, над которым работает наша депутатская рабочая группа.
Консультации еще ведутся, поэтому до конечного варианта документа пока еще далеко. что изменения будут касаться следующих циклов Общественного бюджета, поскольку подача проектов на 2022 год уже началась.
Ксения Семенова с коллегой Андреем Витренко в сессионном зале Киевсовета. Фото: Борис Корпусенко
— Поскольку проект Положения еще полностью не подготовлен, могут киевляне подавать свои предложения?
— Конечно. Предложения можно подавать в постоянную комиссию Киевсовета по вопросам цифровой трансформации и административных услуг. Можно писать мне лично на странице в Фейсбук или присылать на адрес — [email protected]
Также в Фейсбуке есть группа «Общественный бюджет Киева: СОВМЕСТНО», где зарегистрировано более 13 Предложения следует подавать и туда.
—Какие нововведения предусматривает новое Положение об общественном бюджете?
—Поскольку проект Положения еще полностью не готов, то скажу только о свои предложения.
Кроме предварительных консультаций с авторами проектов, буду настаивать, чтобы в структуре КГГА был создан небольшой отдел, который будет заниматься исключительно Общественным бюджетом (работа с авторами, распорядителями средств и др.). Ведь на сегодняшний день обязанность связывать вопросы Общественного бюджета не закреплен в должностных инструкциях ни одного чиновника. Конечно, они не мотивированы этим заниматься. В новом Положении мотивация чиновников также будет указана.
—О чем идет речь? Как можно мотивировать чиновников?
— В предыдущие годы была практика выплачивать премии, если все проекты Общественного бюджета были реализованы. Также при определении рейтингов органов исполнительной власти в приоритет можно ставить выполнение проектов Общественного бюджета. Каковы ваши предложения по составу Общественной бюджетной комиссии? чтобы Общественная бюджетная комиссия формировалась из незаангажированных людей. Возможно, это будут представители общественных организаций. Это с тем, чтобы не возникало конфликта интересов.
Также нужно закрепить определенный процент средств из бюджета развития столицы, который будет направляться исключительно на реализацию проектов Общественного бюджета. И, чтобы ежегодно финансирование увеличивалось. -okremoju-kategoriyeju-8ad15f8.jpg» alt=»Ксения Семенова: «Проекты школьного Общественного бюджета нужно рассматривать отдельной категорией»» />
Ксения Семенова. Фото: Борис Корпусенко
— Но оно и так ежегодно увеличивается…
— Да. Сейчас в Киевсовете определилась тенденция, что каждый год на реализацию проектов Общественного бюджета средств выделяется больше. Но, чтобы это было на постоянной основе, такое требование нужно закрепить в Положении.
Также необходимо урегулировать вопросы представления проектов на внебалансовых территориях, а также реализации проектов, на которые требуется времени свыше одного года.
Последнее, прежде всего, касается масштабных проектов, требующих предварительного изготовления проектно-сметной документации. Важно четко определить с распорядителем средств — можно ли их реализовать в течение года или увести на два года.
Глобальным является вопрос о школьном общественном бюджете. Ведь в нас 30-40% проектов разработаны именно на базе школ.
В некоторых городах Украины школьный бюджет вынесен в отдельную категорию и на него выделяется отдельное финансирование. Это позволяет развивать здоровую конкуренцию и гарантировать школам реализацию их проектов.
— В действующем Положении отменили список недобродельных. Какие тогда будут методы контроля?
— Список неблагополучных отменили 7 декабря этого года решением Киевсовета. По мнению некоторых депутатов, этот перечень приводит к конфликтам между участниками Общественного бюджета. Будет ли такой список в новом Положении — пока неизвестно.
Конечно, контроль должен быть. Прежде всего, это касается предупреждения подкупа голосов и использования Общественного бюджета в политической агитации.
Как вариант, контролирующие функции можно возложить либо на Общественную бюджетную комиссию, либо на Координационный совет, в состав которого войдут представители общественности, чиновники и депутаты, или на другой орган управления, о чем будет заложено в Положении.
Ксения Семенова с коллегами по фракции. Фото: Борис Корпусенко
—По вашему мнению, как привлечь больше киевлян для участия в Общественном бюджете?
—Активнее рассказывать о такой возможности, демонстрировать положительные примеры реализации проектов. В Киеве очень высок уровень выполнения проектов Общественного бюджета и нужно об этом говорить.
И еще раз подчеркиваю, нужно на базе районных органов власти — райгосадминистраций проводить предварительные консультации с будущими авторами. Там, в частности, рассказывать о возможностях и перспективах Общественного бюджета.
— Когда примерно закончится работа над проектом Положения и его подадут на рассмотрение Киевсовета?
— После того, как закончит свою работу рабочая группа, проект Положения должен пройти рассмотрение и утверждение нескольких постоянных комиссий горсовета. Планируем подать проект в сесионный зал до конца зимы.
— Профильная комиссия, в которой вы работаете занимается и вопросами петиций. В последнее время Киевсовет уменьшил количество подписей для петиций с 10 тысяч до 6. Есть ли уже практические результаты этого решения? То, что мы уменьшили количество подписей пока не привело к активации подачи петиций. Ведь есть много прецедентов невыполнения петиций. А если они не выполняются, то исчезает и мотивация их представления.
Сейчас готовим следующее изменение к механизму подачи петиций. Это — разделение их на городские, районные и микрорайонные. Например, если петиция касается небольшой территории, то можно делать и тысячу подписей. .
— Над какими проектами решений сейчас работаете в комиссии цифровых технологий?
— В Киеве нормированы правила благоустройства для предпринимателей. Например, хочешь поставить МАФ — существует четкая инструкция, как это сделать.
А вот правил, как установить что-то неприбыльное (например на тротуаре скамейку или выставочное оборудование) нет. Поэтому сейчас работаю над этим вопросом.
Также нужно подготовить проект решения об обязательной публикации на официальном сайте общины Киева проектов капитальных ремонтов и реконструкций, проводимых в городе. Ведь такую информацию сегодня получить непросто, только по депутатскому запросу.
— Спасибо за разговор! Киев»