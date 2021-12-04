Крупнейший центр вакцинации в столице изменил режим работы
У МВЦ нет записи на вакцинацию. Скрин страницы сайта
«На текущий момент в МВЦ прием по вакцинации ведется поочередно, запись в этот пункт через Хелси пока не ведется. Если вы хотите записаться на вакцинацию на конкретное время — можете на helsi.me выбрать любой другой центр вакцинации», — отмечают администраторы сайта helsi.
В МВЦ изменили график
В частном разговоре медики, работающие сейчас в МВЦ объясняют, что за прошедшие две недели человек в МВЦ приходило мало, поэтому и решили сделать такой эксперимент со сменой графика и записи.
Врачи со смешанными чувствами вспоминают «бешеную» неделю, когда накануне введения «красной зоны» и новых карантинных требований, киевляне и гости столицы «штурмовали» пункты вакцинации. Теперь такого нет. центр вакцинации в столице изменил режим работы» />
На прививку в МВЦ утром нет очереди
Даже в пятницу можно найти «свободное» время на различные вакцины. Так в Эпицентре на ул. Братиславской, 11 можно выбрать удобное для себя время на вакцинацию препаратом Moderna. На три других Pfizer, Astra Zeneca, CoronaVac— занято.
Судя по данным системы наибольший спрос в Киеве сейчас на Pfizer. Надо еще поискать, где записаться на нее. Так, например в Ашане, что в Дарницком районе, ближайшее свободное время — на вторник. В то же время, хоть сегодня можно сделать Moderna или CoronaVac.
Свободные места на вакцинацию
«Вы можете попробовать „счастье“ в любой день в любом пункте прививки в время, когда он работает. По всей вероятности, что вам сделают вакцинацию тем препаратом, который вы избрали, если это первая доза, относительно второй дозы, то даже речи нет! В столице в достаточном количестве вакцин всех производителей»,— уверяют медики.
Записаться на вакцинацию можно ссылкой https://bit.ly/3ldKUI8
Кроме того, недавно точки вакцинации открылись в Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви и гостиницы «Национальная». Сегодня центр вакцинации населения против COVID-19 заработал в мечети Ар-Рахма, расположенной на улице Лукьяновской, 46.
Также с 13 октября этого года Министерство здравоохранения официально разрешило привить от коронавируса детей 12-ти лет и только препаратом Комирнати (производства Пфайзер).
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»