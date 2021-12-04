Крупнейший центр вакцинации в столице изменил режим работы

magictr | 04.12.2021 | Новости | Комментариев нет

Наибольший центр вакцинации в столице изменил режим Без записи прививки можно сделать за 15 минут — очередей практически нет. Очередей в Киеве в пункты вакцинации нет. Так, как расположены они практически во всех уголках города, то жители столицы могут выбрать самую удобную локацию для того, чтобы сделать прививку от коронавируса. Сейчас в столице работает 40 пунктов массовой вакцинации и 478 кабинетов в области города. Доступные 4 вакцины — Pfizer, Astra Zeneca, CoronaVac, Moderna.</p> <p>Возможно, именно из-за такой разветвленной сети пунктов вакцинации по всему Киеву изменили режим работы <strong>Центра массовой вакцинации в Международном выставочном центре </strong> на Броварском проспекте. Раньше там делали прививку в нескольких корпусах, теперь пункт работает в Павильоне №4 и с четвертого этажа, где он занимал все пространство, его переместили на 2-е и уменьшили количество врачей на изменении.</p> <p> центр работает с первого декабря. Прививку можно сделать с 10:00 до 16:00 без предварительной записи. При этом очередей нет, потому что людей немного.</p> <p><img class=

У МВЦ нет записи на вакцинацию. Скрин страницы сайта

«На текущий момент в МВЦ прием по вакцинации ведется поочередно, запись в этот пункт через Хелси пока не ведется. Если вы хотите записаться на вакцинацию на конкретное время — можете на helsi.me выбрать любой другой центр вакцинации», — отмечают администраторы сайта helsi.

Наибольший центр вакцинации в столице изменил режим работы

В МВЦ изменили график

В частном разговоре медики, работающие сейчас в МВЦ объясняют, что за прошедшие две недели человек в МВЦ приходило мало, поэтому и решили сделать такой эксперимент со сменой графика и записи.

Врачи со смешанными чувствами вспоминают «бешеную» неделю, когда накануне введения «красной зоны» и новых карантинных требований, киевляне и гости столицы «штурмовали» пункты вакцинации. Теперь такого нет. центр вакцинации в столице изменил режим работы» />

На прививку в МВЦ утром нет очереди

Даже в пятницу можно найти «свободное» время на различные вакцины. Так в Эпицентре на ул. Братиславской, 11 можно выбрать удобное для себя время на вакцинацию препаратом Moderna. На три других Pfizer, Astra Zeneca, CoronaVac— занято.

Судя по данным системы наибольший спрос в Киеве сейчас на Pfizer. Надо еще поискать, где записаться на нее. Так, например в Ашане, что в Дарницком районе, ближайшее свободное время — на вторник. В то же время, хоть сегодня можно сделать Moderna или CoronaVac.

Наибольший центр вакцинации в столице изменил режим работы

Свободные места на вакцинацию

«Вы можете попробовать „счастье“ в любой день в любом пункте прививки в время, когда он работает. По всей вероятности, что вам сделают вакцинацию тем препаратом, который вы избрали, если это первая доза, относительно второй дозы, то даже речи нет! В столице в достаточном количестве вакцин всех производителей»,— уверяют медики.

Записаться на вакцинацию можно ссылкой https://bit.ly/3ldKUI8

Кроме того, недавно точки вакцинации открылись в Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви и гостиницы «Национальная». Сегодня центр вакцинации населения против COVID-19 заработал в мечети Ар-Рахма, расположенной на улице Лукьяновской, 46.

Также с 13 октября этого года Министерство здравоохранения официально разрешило привить от коронавируса детей 12-ти лет и только препаратом Комирнати (производства Пфайзер).

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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