Крымский мост. Оккупанты уверяют, что движение открыли для легковых автомобилей и автобусов, а владелец взорвавшейся фуры записал видеообращение
В то же время представитель Банковой намекает на российский след.
Фото из открытых источников A A+ A++
Событие:Движение по Керченскому (Крымскому) мосту открыли для легковых автомобилей и автобусов. Об этом сообщил российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов.
Детали и комментарии: Ставленик кремля заверил, что на данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра. «Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу. Через два часа через пролив начинает ходить паром «Керчь-2», – заявил Сергей Аксенов.
Тем не менее, добраться до Крыма предлагают и по другим маршрутам. Налажен сухопутный коридор через новые регионы, — заявил советник так называемого главы Крыма Олег Крючков в своем ТГ-канале. Сухопутная дорога из аннексированного Крыма в Ростов-на-Дону лежит через Запорожскую и Херсонскую области, а также «ДНР», присоединенные к России после недавних псевдореферендумов. Еще в начале лета этот маршрут был закрыт для гражданских и использовался только для военных целей русской армии и доставки продовольствия солдатам. Сказать, что маршрут безопасен, никто не может, поскольку ВСУ продолжают отвоевывать территории и гнать врага к нему домой. Другая трасса, Джанкой-Херсон, сейчас тупиковая, и даже оккупанты использовали ее только для одного — въезда в Крым. Причина – mdash; расстояние от ВСУ до Херсона менее 30 километров, и сокращается с каждым днем.
Отметим, что на Крымском мосту 8 октября раздался взрыв. На месте происшествия вспыхнул пожар и поднялся огромный столб дыма. Впоследствии российский национальный антитеррористический комитет заявил, что произошел подрыв грузового автомобиля. Позже россияне установили владельца взорвавшейся на Крымском мосту фуры. Им оказался Самир Юсубов, ныне проживающий за границей. К вечеру он записал видеообращение, которое распространили российские СМИ. Мужчина заявил, что к случившемуся не имеет никакого отношения. Юсубов также рассказал, что на грузовике, владельцем которого он является, работал его дядя. Сейчас в домах родных владельца авитовки проходят обыски.
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The Washington Post написал, что за атакой Керченского моста якобы стоят спецслужбы Украины, а советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что взрыв на Керченском мосту — конкретное материальное проявление конфликта между ФСБ/ЧИК с одной стороны и Минобороны/Генерального штаба РФ с другой. «Безусловно, мы являемся свидетелями начала в России масштабных негативных процессов, — написал Подоляк в Telegram. — Резко упала управляемость среди силовиков, начались мощные конфликты среди российских спецслужб, все ищут виновных в военных поражениях, хотят переформатировать ближайшее окружение господина Путина другие должности.Или арестовать тех или иных генералов.
Представитель Банковой также отметил, что сдетонировавшая фура по всем признакам заехала на мост со стороны РФ, поэтому ответы нужно искать именно в россии. подрыва, синхронизация с топливным эшелоном, объем уничтоженного дорожного полотна — все это четко указывает на российский след», — считает Подоляк.