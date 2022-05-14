Кровавый диктатор Владимир Путин созывает встречу с Александром Лукашенко и с лидерами еще 4 стран
В рамках мероприятия состоятся и двусторонние переговоры президента России и самопровозглашенного лидера Беларуси.
Событие : 16 мая в Москве состоится встреча лидеров Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает белорусское государственное информационное агентство «Белта».
Детали и комментарии:Как сообщает источник, встреча будет посвящена 30-летию подписания договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации, членами которой являются Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, россия и Таджикистан. В пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко отметили, что участники планируют обсудить вопросы нынешней обстановки в регионе и мире и «меры совместного реагирования на возникающие разноплановые вызовы и угрозы».
Кроме того, 67-летний Александр Лукашенко проведет двусторонние переговоры с 69-летним российским президентом Владимиром Путиным. В Минске анонсировали, что одной из главных тем беседы станут вопросы «развития кооперации и совместная работа над импортозамещением».
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Россия, как стало известно, во избежание санкционных ограничений, имея тесные взаимосвязи в рамках экономических и других союзов и объединений, пытается привлечь третьи страны. Как констатирует Главное управление разведки Минобороны Украины, из-за наложенных международных экономических санкций экономика россии разрушается и деградируется, особенно в области зависимых от технологий и комплектующих иностранного производства. «Москва планирует организовать в странах ОДКБ производство составных частей к российской продукции военного и двойного назначения, прежде всего той, которая требует использования иностранных комплектующих. Кроме того, это усилит экономическую зависимость стран членов ОДКБ от России, что также отвечает интересам кремля», — сообщают в разведке.
По информации ГУР Минобороны, Москва также ведет переговоры с Грузией, Арменией и Азербайджаном для реэкспорта российской продукции на международные рынки. Снабжение планируется осуществлять под видом грузинской, армянской и азербайджанской продукции и экспортировать ее в третьи страны. На территории этих стран уже создано более 200 компаний. «Армения создает благоприятные условия для ведения бизнеса российским компаниям прежде всего в ИТ-сфере, — говорится в сообщении. — С начала широкомасштабной агрессии РФ против Украины в Армению прибыло около 85 тысяч российских граждан и 113 ИТ-компаний. Российские граждане0 частных предприятий и более 250 ООО на территории Армении, которые будут платить налоги в бюджеты обеих стран – Армении и России. Ведущий российский производитель средств противовоздушной обороны – АО «Ульяновский механический завод» привлекает Казахстан для получения комплектующих немецкого производства».