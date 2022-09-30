Кремлевский шабаш. Путин объявил о «включении» оккупированных территорий в состав России
В ЕС отреагировали.
Событие: Выступая сегодня в кремле, президент России Владимир Путин официально объявил об аннексии Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины, где ранее прошли псевдореферендумы о «присоединении к России».
Детали и комментарии: «Люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда», — сказал кремлевский диктатор. Кроме того, он призвал Украину «сесть за стол переговоров». Но подчеркнул, что не собирается обсуждать «присоединенные» к России территории. Во время шабаша в георгиевском зале кремля выставили флаги так называемых днр, лнр и оккупационных администраций Запорожской и Херсонской областей. Впоследствии Путин подписал с их представителями-коллаборантами договоры о «присоединении» захваченных регионов в состав России. В Москву для подписания «документов» прибыли ставленники кремля: денис пушилин, леонид пчеловод, евгений балицкий и Владимир Сальдо. , Херсонскую и Запорожскую область. Уверен, что это решение поддержит госдума, потому что это воля миллионов людей», — сказал кремлевский диктатор. Стоит заметить, что ни одну из указанных областей российские войска не контролируют полностью.
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«Мы работаем дальше и освобождаем украинские территории. Но не обращаем внимание на тех, кому пора пить таблетки. Армия работает, Украина – единственная. Только вперед», – информирует пресс-служба. отреагировал на заявления путина глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Еще во время речи российского диктатора, в которой он объявил об аннексии оккупированных территорий Украины, появилась реакция Европейского союза. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC. «27 лидеров осуждают незаконную аннексию. Мы не признаем и никогда не признаем фейковый референдум. Мы никогда не признаем незаконную аннексию», — написал глава Европейского Совета Шарль Мишель в Twitter. «Объявление аннексии украинских территорий Россией является большим нарушением международного права и Устава ООН. Никакой фейковый референдум не может этого оправдать», — отметил в Twıtter Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по внешней политике. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила в Twitter, что «незаконная аннексия, провозглашенная Путиным, ничего не изменит».