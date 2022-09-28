Кремль заплатит за ядерный шантаж и псевдореферендумы. Еврокомиссия анонсировала 8 пакет санкций против России
Что он предполагает?
Событие: В среду, 28 сентября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала в Брюсселе 8-й пакет санкций ЕС против России.
Детали и комментарии : Как отметила президент ЕК в Twitter, очередной пакет санкций предусматривает дальнейшее ограничение торговли по России. В частности, будут новые запреты на импорт российской продукции, которые лишат России доходов на 7 миллиардов евро. Расширятся и списки продукции, которая не сможет экспортироваться в Россию. Это касается дополнительных материалов для авиации и электронных компонентов, а также специфических химических соединений, используемых военными РФ.
Кроме того, восьмой пакет санкций предусматривает запрет входить гражданам ЕС в руководящие органы российских государственных компаний. «Россия не должна извлекать пользу от европейской интеллектуальной силы и опыта», — отметила президент ЕК.
Также ЕК предложила юридическую основу для введения предела цен на российскую нефть. Выступая на брифинге, Урсула фон дер Ляйен напомнила, что ранее ЕС уже согласился запретить доставляемую морскими путями российскую нефть с 15 декабря. Но, по ее словам, развивающимся странам нужна нефть по низким ценам уже сейчас. Поэтому страны G7 достигли принципиальной договоренности об ограничении цен. «Это ограничение поможет уменьшить доходы России и сохранить стабильность мировых энергетических рынков», — сказала она.
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ЕС расширит санкционные списки и введет персональные санкции против представителей минобороны РФ и подконтрольных Кремлю представителей оккупационных властей в четырех украинских областях, где состоялись псефдореферендумы. «На прошлой неделе Россия пошла на новую эскалацию войны в Украине. Псевдореферендумы на оккупированных Россией территориях – это незаконная попытка забрать земли и сменить границы силой. Мобилизация и угрозы ядерным оружием – следующий шаг путинской эскалации. Мы не признаем в Украине и намерены сделать так, чтобы Кремль за это заплатил», — сказала фон дер Ляен.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил брифинге, что в санкционные списки попадут не только представители оборонного сектора России, но и российские пропагандисты, распространяющие дезинформацию, и лица, помогавшие обходить европейские ограничения. против россии. По словам Борреля, это могут быть не только россияне. Теперь предложения Еврокомиссии должны одобрить 27 стран-членов ЕС.
Как сообщил в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода» Рикард Йозвяк, восьмой пакет не предусматривает ограничений по торговле российскими бриллиантами. А это одна из ключевых статей доходов Кремля .