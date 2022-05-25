Кремль — в шаге от дефолта. США заблокировали россии возможность погашать долларовые суверенные долги
Когда Россия может объявить внешний дефолт?
Фото pexels.com A A+ A++
Событие: Министерство финансов США сообщило, что не будет продолжать действие генеральной лицензии, временно позволявшей россии проводить выплаты для обслуживания своего внешнего долга в долларах в условиях санкций. Об этом говорится в официальном сообщении американского ведомства.
Детали и комментарии: Срок действия лицензии истек сегодня, 25 мая. Напомним, после вторжения россии в Украину США ввели мощные санкции против Кремля, в частности, заморозили ее внешние счета в банках. Речь идет примерно о $300 из $640 миллиардов центробанка России. В то же время с целью уменьшения негативного влияния для западных инвесторов, ведущих бизнес с РФ, американское правительство ввело лицензию, позволяющую россии производить выплаты в долларах по суверенному долгу на временной основе. Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что этот шаг потребовался, чтобы инвесторы могли распродать ценные бумаги.
Инвестиционный банкир Сергей Фурса говорит, что какие-либо операции в долларах проходят через американские банки и, если США не продлили разрешение, то с 25 мая россия физически не сможет платить по долгам, что в итоге приведет к дефолту. «27 мая в России есть платеж по еврооблигациям, если они не заплатят, то через месяц, 27 июня, у них официально будет дефолт. Для нас это безделушка, но ведь приятно. Все признаки дефолта в российской экономике есть и так из-за санкций. Моральный дефолт уже произошел. Поэтому то, что у них будет официальный дефолт, это усложнит им дальнейшую жизнь через 3-5 лет, если они будут себя вести нормально и постараются вернуться на рынок заимствований», — рассказал Фурсу в эфире espreso.tv. Напомним, последний дефолт по внутреннему долгу произошел в России в 1998 году, а по внешнему — в 1917 году.
Эксперт по банковскому надзору центра CASE Украина Евгений Дубогрыз считает, что слово «дефолт» — это психологический триггер для россиян, или помнящих дефолт 1998 года, или слышавших о нем от старших. «Ожидания от дефолта: падают зарплаты, растет курс доллара, очень тяжело снять деньги в банках, товаров становится меньше, а цены на них быстро растут. Ожидания в экономике оказывают очень сильное влияние. Иногда даже больше, чем фундаментальные факторы. Следствием признания дефолта россии будет усиление паники.Точнее, новый утечка паники.Население снова будет бегать, снимать доллар, раскручивать черный рынок, стоять в очередях в банкоматы и супермаркеты и т.п.. Паника – это одно из худшего, что может случиться в экономике. несмотря на то, что для экономики России нет фундаментальных последствий от самого признания дефолта как такового, ситуативные последствия, то есть, паника, могут еще ускорить падение. население, тем хуже будет воевать армия», — написал он в Facebook.
читайте также: «На Владимира Путина были совершены покушения», — руководитель украинской разведки
Национальный дефолт в россии — неизбежен, ведь санкции с каждой неделей все глубже проникают в экономику страны, сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Bild, пишет Слово и дело. По ее словам, экспорт россии упал на 70%, более 700 российских самолетов потеряли свои лицензии из-за отсутствия запчастей и обновления программного обеспечения, сотни крупных компаний и тысячи специалистов отвращаются от Москвы. «Согласно текущим прогнозам, валовой внутренний продукт россии сократится на 11%. Национальный дефолт россии – только вопрос времени», & mdash; – заявила она. Глава Еврокомиссии считает, что российский диктатор Владимир Путин войной против Украины уничтожает и свою собственную страну и будущее ее народа.
«Кремль всячески пытался избежать этой беды и катастрофически не хочет в дефолт. мыслями путина о будущем или российской экономике.Скорее, если на его каденцию придется исторический дефолт россии, это переведет размышления историков и аналитиков в экономику.А там ответ с одного слова – коррупция.Потемкинская армия, потому что коррупция. Полные провалы в расчетах и планировании – и это коррупция.Куда шли деньги из коррупции путина?Традиционный набор олигарха – сми, монополии, политика. наряду со словом коррупция всегда будет слово дефолт.Итак, путин не собиратель земель русских, а мясник-коррупционер, который готов убивать свой народ пачками и сжигать в моб ных крематориях», — отреагировала в Facebook на решение Минфина США экспертка Агия Загребельская