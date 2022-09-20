Кремль решил «немедленно» аннексировать украинские территории. Объявлены даты псевдореферендумов
Официальный Киев заявил, что считает голосование, которое готовится «фикцией», а Латвия призвала предоставить Украине больше оружия.
>
Событие:Рашисты объявили о намерениях провести одновременно в четырех частично оккупированных областях Украины псевдореферендумы о присоединении к России. Назначенная российскими захватчиками «власть» в спешке назвала дату – с 23 по 27 сентября. Об этом сообщает российское оппозиционное издание «Медуза»
Детали и комментарии:«После успешного контрнаступления ВСУ в кремле решили «поставить на стоп» «референдумы» о присоединении оккупированных территорий Украины. В частности, работавшие в Харьковской и Запорожской областях кремлевские политтехнологи поехали в Россию, подготовка к голосованию в Херсонской области была свернута, а в «ЛНР» и «ДНР» агитация вообще практически не начиналась, – отмечает издание. – Однако ситуация изменилась лишь через несколько дней. Референдумы должны состояться уже на этой неделе. Планируется «сделать все очень быстро» и не создавать даже «иллюзию легитимности» .По словам источников «Медузы», изменения объясняются лоббистскими усилиями так называемой партии войны, в которую входят, в частности, генеральный секретарь «Единой России» андрей турчак и заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев».
По замыслу российских властей, «референдумы» призваны остановить продвижение украинских войск, которые якобы «не рискнут наступать на территорию России». Если же контрнаступление будет продолжаться, российские власти намерены провести в России частичную мобилизацию и ввести военное положение. В связи с этими «новыми условиями» возможны перестановки в руководстве администрации президента и министерства обороны. Поправки в российском законодательстве, в том числе о мобилизации, были приняты в тот же день, когда на оккупированных территориях объявили о решении немедленно провести референдумы о присоединении к России.
Кремловский диктатор Владимир Путин может выступить во вторник, 20 сентября , по поводу «референдумов» на захваченных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Об этом сообщает РБК. По данным издания, эту информацию подтвердили три источника, близкие к администрации российского президента.
Официальный Киев уже заявлял, что считает готовящиеся голосование «фикцией», которая ничего не изменит.
«Россия как была, так и остается государством-агрессором, которое незаконно оккупирует часть украинской земли. Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России», – написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Председатель Офиса президента Андрей Ермак ранее назвал заявления о намерениях провести псевдореферендумы «наивным шантажом»:
читайте также: Российские варвары разрушили уникальных половецких баб, которым более тысячи лет
«Так выглядит страх разгрома. Враг боится, примитивно манипулирует. Украина решит российский вопрос. Угрозу можно ликвидировать только силой».
Между тем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter назвал намерение провести «референдумы» ответом россии на контрнаступление Вооруженных сил.
«Они думают, что незаконный «референдум» сможет остановить HIMARS и ВСУ на пути уничтожения оккупантов на наших землях» , – считает он.
В Латвии также отреагировали на заявления кафиров о проведении «референдумов» о вхождении в состав россии.
«Судя по всему, россия продвигается вперед с организацией фальшивых «референдумов» на оккупированных территориях Украины, международное сообщество должно отвергнуть этот шаг, должны быть введены новые санкции», – заявил в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и добавил, что Украина должна получить больше оружия для освобождения своей территории и таким образом сказать «нет» российскому шантажу.