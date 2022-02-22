Краткие инструкции для киевлян о том, как действовать в случае чрезвычайной ситуации

magictr | 22.02.2022 | Новости | Комментариев нет

В достопримечательности указано, что положить в «тревожный чемодан». Фото: Борис Корпусенко

Город разработал краткие инструкции для граждан о том, как действовать в случае чрезвычайной ситуации и получения сигнала системы оповещения.

Открытки, изготовленные городом, будут распространять среди жителей.

для киевлян о том, как действовать в случае чрезвычайной ситуации

Краткие инструкции для киевлян о том, как действовать в случае чрезвычайной ситуации

Также в протестировали систему, которая позволит надежной координации даже в чрезвычайных условиях.

«Совершенствуется система оповещения, которая охватывает как отдельно персонал городских служб, так и население. В прошлом году разработана и запроектирована новая система оповещения, аналогов которой в Украине нет. На ее строительство выделено из бюджета почти 11 млн грн. Но хочу подчеркнуть, что обновление системы не означает ее отсутствие или нетрудоспособность. В случае чрезвычайной ситуации мы готовы немедленно оповестить людей и дать четкий инструктаж»,— отметил заместитель председателя КГГАПетр Пантелеев.

На прошлой неделе презентовали серию роликов из субтитрами, текстовым описанием и переводом на жестовом языке о том, что прежде всего нужно знать маломобильным группам населения в случае чрезвычайной ситуации.

Киевлянам также рассказали, как найти укрытие и хранилища столицы в случае чрезвычайной ситуации. На одной карте собрали все укрытия и бомбоубежища Киева. Кстати, если несколько лет назад в городе было 1,5 тысячи подходящих укрытий, то на сегодняшний день их количество увеличили втрое.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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