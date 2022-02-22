Краткие инструкции для киевлян о том, как действовать в случае чрезвычайной ситуации
В достопримечательности указано, что положить в «тревожный чемодан». Фото: Борис Корпусенко
Город разработал краткие инструкции для граждан о том, как действовать в случае чрезвычайной ситуации и получения сигнала системы оповещения.
Открытки, изготовленные городом, будут распространять среди жителей.
Также в протестировали систему, которая позволит надежной координации даже в чрезвычайных условиях.
«Совершенствуется система оповещения, которая охватывает как отдельно персонал городских служб, так и население. В прошлом году разработана и запроектирована новая система оповещения, аналогов которой в Украине нет. На ее строительство выделено из бюджета почти 11 млн грн. Но хочу подчеркнуть, что обновление системы не означает ее отсутствие или нетрудоспособность. В случае чрезвычайной ситуации мы готовы немедленно оповестить людей и дать четкий инструктаж»,— отметил заместитель председателя КГГАПетр Пантелеев.
На прошлой неделе презентовали серию роликов из субтитрами, текстовым описанием и переводом на жестовом языке о том, что прежде всего нужно знать маломобильным группам населения в случае чрезвычайной ситуации.
Киевлянам также рассказали, как найти укрытие и хранилища столицы в случае чрезвычайной ситуации. На одной карте собрали все укрытия и бомбоубежища Киева. Кстати, если несколько лет назад в городе было 1,5 тысячи подходящих укрытий, то на сегодняшний день их количество увеличили втрое.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»