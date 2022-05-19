Красный Крест приступил к регистрации эвакуированных из «Азовстали» военных: что известно на данный момент
Наших героев содержат в колонии в Оленовке, которую еще называют концлагерем ХХІ столетия.
Фото из сообщения полка "Азов" в Telegram A A+ A++
Событие: Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что начал регистрацию военнопленных из «Азовстали» в Мариуполе.
Детали и комментарии: «Во вторник, 17 мая, МККК начал регистрацию военнопленных, покидающих завод «Азовсталь», в том числе раненых, по просьбе сторон. Операция продлилась в среду и еще продолжалась в четверг. МККК не перевозит военнопленных в места их содержания», — сообщил Комитет в Twitter. По его данным, процесс регистрации предполагает заполнение формы по личным данным (имя, дата рождения, ближайшие родственники). Эта информация позволяет МККК отслеживать тех, кто был эвакуирован, и помогать им поддерживать связь со своими семьями. В заявлении отмечается, что согласно Женевским конвенциям, МККК должен иметь немедленный доступ ко всем военнопленным во всех местах их содержания. Комитету должно быть разрешено опрашивать военнопленных без свидетелей, а продолжительность и частота этих посещений не должны быть чрезмерно ограничены.
Сотрудники МККК смогли посетить часть украинских военных, вышедших из мариупольского завода «Азовсталь». Об этом «Бабелю» рассказал спикер делегации МККК Александр Власенко. Делегация посетила «азовцев», чтобы проверить, в каких условиях их содержат. Власенко добавил, что визит носил конфиденциальный характер, поэтому он не может предоставить каких-либо подробностей об условиях содержания наших героев. В то же время, Красный Крест фиксирует их для себя. На уточняющий вопрос «Бабеля» Власенко отметил, что в случае, если условия не отвечают стандартам, МККК вправе обратить на это внимание удерживающей защитников стороны и требовать улучшить условия.
Известно, что 53 раненых защитников были вывезены в медицинское учреждение Новоазовска, еще 211 человек. в колонию в Оленевке. Оба заведения находятся на территории так называемой ДНР. «Эти люди фактически находятся в плену. Мне сообщили из Донецка, что начали готовить колонию №97 в Макеевке специально, как сказали, для «нациков из Азова», из Мариуполя, точнее. Где сейчас находятся 211 человек, которых вывезли вчера в Еленовку?» Скорее всего, в фильтрационном лагере», — говорит журналист, уроженец Донбасса и член украинской делегации в бывшей минской ТКГ Сергей Гармаш, пишет Укринформ. Он также подтвердил, что там присутствуют представители Красного Креста, но не официально, а как частные лица. «Это, в принципе, тоже хорошо. Но, конечно, их полномочия сильно урезаны. Как и степень помощи, которую они могут предоставить нашим военным», — добавил господин Гармаш. По мнению советника Мариуполя Петра Анрющенко, колония в Оленовке – mdash; это настоящий концлагерь ХХІ века, который россия создала в центре Европы.
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Минобороны россии сообщило, что за прошедшие сутки из комбината Азовсталь «в плен сдался» 771 украинский военный, а с понедельника — 1730 человек, 80 из них – mdash; ранены, пишет bbc.com. Там говорят, что раненые украинские военные получают лечение в медучреждениях «ДНР». Украинская сторона пока не называла количество военнослужащих, которые вышли из «Азовстали». В Украине эту операцию называют эвакуацией и говорят, что обменяют героев из «Азовстали» на российских пленных. Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов сегодня сообщил на брифинге, что меры по эвакуации украинских военных продолжаются. Он заметил, что Россия — коварный враг. «Но верим в то, что слово, данное ими, будет исполнено», — рассказал Громов, отвечая на вопрос журналистов, несет ли эвакуация украинских военных с завода «Азовсталь» на подконтрольную российским войскам территорию риск для их жизни. По данным американского Института изучения войны (ISW), российские кафиры не перестают бить по инфраструктуре завода «Азовсталь» в Мариуполе. «Это указывает на то, что остатки украинской обороны все еще находятся на заводе, несмотря на эвакуацию за последние несколько дней», — сделали вывод в ISW, пишет news.liga.net. «18.05.2022, Азовсталь. Борьба продолжается», — написал в Twitter майор Богдан Кротевич, начальник штаба полка «Азов», который все еще находится на меткомбинате.