«Ковидная тысяча»: 4,5 миллионы украинцев уже подали заявки

magictr | 22.12.2021 | Исскуство | Комментариев нет

«Ковидная тысяча» : 4,5 миллионы украинцев уже подали заявки

Половине украинцев, зарегистрировавшихся на получение 1000 гривен, деньги уже поступили.

19 декабря в приложении «Действие» стартовал проект «поддержка». За это время более 5,5 млн украинцев открыли специальные счета в банках.

По словам министра цифровой трансформацииМихаила Федорова, банки уже насчитали средства более 2 ,3 миллиона украинцам. Из них уже потратили 206 млн гривен, преимущественно на книги и билеты в кинотеатры. «Однозначно лидеры не меняются — книги и кино. На прошлой неделе сайты многих издательств и кинотеатров существенно подвисали от количества пользователей. На третьем месте — билеты на поезда. Далее — театры, концерты и спорт,» сообщил министр.

В настоящее время к проекту подключены шесть банков — А-Банк, Альфа-банк, ПриватБанк, Укргазбанк, Монобанк, Сбербанк. Вскоре подключат все остальные.

Алгоритм, как податься на «поддержку»:

  1. Быть гражданином Украины в возрасте от 18 лет.
  2. Оформить специальную карточку «поддержка» в одном из банков-партнеров. Онлайн или офлайн.
  3. Загрузить приложение «Действие» и авторизоваться. Или обновить ее до последней версии PlayMarket или AppStore.
  4. Убедиться, что у вас есть«зеленый» сертификат COVID в программе Действие.
  5. Зайти в раздел Услуги и выберите Поддержка.
  6. Выбрать для выплаты карту «поддержка» и ждать выплаты.

Чтобы получить выплату в 2021 году в первом этапе, нужно подать заявку в «Действия» до 29 декабря.

Напомним, что правительство начало прорабатывать механизм использования средств на покупку лекарств полностью вакцинированными украинцами старше 60 лет. Эта возможность станет доступна уже со следующего года.

Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»

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