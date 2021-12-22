«Ковидная тысяча»: 4,5 миллионы украинцев уже подали заявки
Половине украинцев, зарегистрировавшихся на получение 1000 гривен, деньги уже поступили.
19 декабря в приложении «Действие» стартовал проект «поддержка». За это время более 5,5 млн украинцев открыли специальные счета в банках.
По словам министра цифровой трансформацииМихаила Федорова, банки уже насчитали средства более 2 ,3 миллиона украинцам. Из них уже потратили 206 млн гривен, преимущественно на книги и билеты в кинотеатры. «Однозначно лидеры не меняются — книги и кино. На прошлой неделе сайты многих издательств и кинотеатров существенно подвисали от количества пользователей. На третьем месте — билеты на поезда. Далее — театры, концерты и спорт,» сообщил министр.
В настоящее время к проекту подключены шесть банков — А-Банк, Альфа-банк, ПриватБанк, Укргазбанк, Монобанк, Сбербанк. Вскоре подключат все остальные.
Алгоритм, как податься на «поддержку»:
- Быть гражданином Украины в возрасте от 18 лет.
- Оформить специальную карточку «поддержка» в одном из банков-партнеров. Онлайн или офлайн.
- Загрузить приложение «Действие» и авторизоваться. Или обновить ее до последней версии PlayMarket или AppStore.
- Убедиться, что у вас есть«зеленый» сертификат COVID в программе Действие.
- Зайти в раздел Услуги и выберите Поддержка.
- Выбрать для выплаты карту «поддержка» и ждать выплаты.
Чтобы получить выплату в 2021 году в первом этапе, нужно подать заявку в «Действия» до 29 декабря.
Напомним, что правительство начало прорабатывать механизм использования средств на покупку лекарств полностью вакцинированными украинцами старше 60 лет. Эта возможность станет доступна уже со следующего года.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»