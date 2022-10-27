Коварный Иран. Почему Тегерану выгодно поддерживать Москву?
До сих пор у Украины тесные экономические отношения с этим государством.
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Много об&rsquo объектов энергетической инфраструктуры повреждены иранскими дронами. Глава украинского МИД предлагает разорвать дипотношения с официальным Тегераном.
Еще на прошлой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к президенту Владимиру Зеленскому с соответствующим предложением.
В то же время, экспрезидент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко заявил, что Украина должна прекратить экспорт зерна в Иран. Наша страна в рамках “зерновой инициативы” отправила в Иран два судна со 126 тысячами тонн кукурузы.
— Украина действительно имела тесные экономические отношения с Ираном, в частности речь шла о совместных проектах в самолетостроении, действовала межправительственная украинско-иранская совместная комиссия по экономическому и торговому сотрудничеству, — рассказывает Илия Куса, эксперт-международник Украинского института будущего. — Пока Иран поставляет оружие России, невозможно экономическое сотрудничество Киева с Тегераном. В частности, и в вопросе продаж Ирана украинского зерна. В прошлом году Украина доставила в Иран морскими путями около 2,5 миллиона тонн зерна.
— Крупнейшими проектами двух стран были программы в сфере самолетостроения, — говорит Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований. — Между странами существовали продуктивные и конструктивные отношения. Однако в войне России против Украины Иран избрал сторону Москвы. А значит, получил негатив от такого сотрудничества. Тегеран не надеялся на такую реакцию как Украины, так и других стран. Это все совпало с большими антиисламистскими беспорядками в самом Иране.
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— Насколько ожидаема была поддержка Тегераном Москвы?
И. Куса:
— Вполне ожидаемой. Тегеран потерял стимул этого не делать. Ядерные переговоры с США провалились. У Ирана нет перспектив на снятие санкций. Поэтому нынешние иранские власти ничего не сдерживают, чтобы поддерживать Россию в противостоянии с США. А официальный Тегеран так трактует войну в Украине. РФ пообещала Ирану подыграть в Сирии, а также поставить военные технологии, которых у Ирана нет. В частности, это касается сферы военной авиации. Военная помощь Москве — это способ ударить по позициям США через Украину. Тегеран воспринимает это как геополитический шаг.