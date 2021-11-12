Костел святого Николая в Киеве передадут римско-католической общине до 1 июня
Пользоваться помещением можно будет после завершения противоаварийных работ. Фото: Борис Корпусенко
Министерство культуры и информационной политики Украины будет способствовать передаче в установленном законодательством порядке в постоянное пользование религиозной общины помещения Костела после завершения противоаварийных работ, но в любом случае не позднее 1 июня 2022 года.
Определена дата передачи костела в использование прихода святого Николая на 1 июня 2022 года — об этом идет речь в договоренности прихода и Министерства культуры и информационной политики Украины.
Организация в соответствии :
— проведение экспертизы о состоянии конструкций и степени аварийности помещения Костёла — до 18 октября 2021 года (Выконано);
—¦разработка технического задания на проведение противоаварийных работ в помещении Костёла — до 18 октября 2021 года (Выконано);
— разработка проектно-сметной документации для проведения противоаварийных работ в течение 3 (Выполнено);
— проведение экспертизы проектно-сметной документации — в течение 30 дней (получен положительный вывод от 05.11.2021);
— проведение переговоров для подписания договора на выполнение противоаварийных работ в течение 10 дней с момента выполнения;
— выполнение противоаварийных работ — в течение 6 месяцев от даты подписания договора на выполнение работ (Срок увеличен по инициативе МКИП). Как отмечают в приходе, они договорились, что Министерство культуры и информации по политике будет способствовать поиску других репетиционных залов и помещений для концертов Национального дома органной и камерной музыки и перемещению Национального дома органной и камерной музыкив установленном законодательством порядке в другие соответствующие помещения в срок до 1 июня 2022 года. К моменту передачи Костелу, Министерство культуры и информационной политики Украины обязуется принять меры с целью подготовки необходимой документации для заключения Религиозной общиной охранного договора на помещение костела, в частности изготовление Акта технического состояния памятника, описания культурных ценностей и предметов, относящихся к достопримечательности, паспорту достопримечательности, планам помещений достопримечательности, техническому паспорту и перечню имущества, которое передается в постоянное пользование Религиозной общины до 01 2022 года, а также разработка и согласование проекта охранного договора.
В то же время Религиозная община обязуется соблюдать требования Закона Украины «Об охране культурного наследия» как пользователь памятника культурного наследия национального значения после передачи в установленном законодательством порядке в постоянное пользование Религиозной общины помещения Костел.
«То есть 1 июня следующего года должна стать определяющей датой в истории многострадального, легендарного костела св. Николая — днем, когда, в конце концов, благодаря усилиям многих верующих будет восстановлена историческая справедливость и христианская святыня вернется в лоно Церкви, — отметили в приходе святого Николая. —Залогом наших надежд на восстановление справедливости является проявление доброй воли власти, направленное на возвращение костела его первоочередной функции, а именно проведение Богослужений и религиозных обрядов».
Инициатором обращения в Министерство культуры и информационной политики Украины о поддержке требования представителей римско-католической общины в передаче ей костела святого Николая в Киеве выступил депутат Киевского городского совета Григорий Маленко. /strong>
По словам Григория Маленко, депутатский корпус направлял обращение в Министерство культуры и информационной политики Украины с требованием передать римско-католической общине Костел святого Николая в Киеве.
« Каждая историческая достопримечательность в Киеве должна иметь эффективного хозяина, и здесь именно римско-католическая община может сохранить архитектурный шедевр Владислава Городецкого на веки. Городские власти поддержали требование прихода костела с целью сохранения памятника от дальнейшего разрушения и обеспечения полноценного функционирования. Наконец костел будет передан в постоянное пользование римско-католической общине, совместными усилиями мы достигли этого решения», — отметил Григорий Маленко.
Депутат добавил, что римо-католическая община имеет необходимый ресурс для содержания ценного и знакового сооружения в надлежащем состоянии.
Напомним, вечером 3 сентября в костеле произошло возгорание. Огонь был ликвидирован, больше всего пострадал орган. После этого в Министерстве культуры и информационной политики пообещали провести противоаварийные и реставрационные работы. Уже в начале сентября благодаря вкладам украинского бизнеса удалось накопить существенную сумму на восстановление храма — в то время более 23 миллионов гривен. Общая сумма восстановительных работ в костеле Святого Николая, по оценке Минкульта, обойдется как минимум в 75 миллионов гривен. 8 сентября католики начали бессрочную молитвенную акцию за передачу костелу Святого Николая приходу. В конце сентября в интервью «Вечернему Киеву» первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев отметил, что Костел Святого Николая могут передать католической общине уже в следующем году и рассказал, где в Киеве могут разместить Дом музыки. Костел святого Николая в Киеве— римско-католический костел в Киеве, один из двух римско-католических в городе, построенных до 1917 года. Расположен в самом центре города на улице Большой Васильковской, 75.
Храм построен в 1899—1909 годах в неоготическом стиле киевским архитектором Владиславом Городецким по проекту С.В. /p>
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»