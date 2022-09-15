Кортеж Зеленского попал в аварию. В каком состоянии президент?
По факту ДТП государственное бюро расследований открыло уголовное производство, следователи устанавливают виновника.
Фото: коллаж 24 канала A A+ A++
< strong>Событие: Вчера поздно вечером в Киеве президентский кортеж попал в дорожно-транспортное происшествие. С автомобилем главы государства и сопровождавшими его машинами столкнулась легковушка. По данному факту государственное бюро расследований открыло уголовное производство.
Детали и комментарии:Авария произошла около 23 часов в столице. Зеленский возвращался из поездки по освобожденным районам Харьковщины. Кортеж двигался в сторону офиса президента. В перекрестном направлении двигался другой автомобиль и в результате произошло столкновение. Кто был за рулем машины, пока не сообщается. Нет информации и о состоянии водителя.
«Медики, сопровождающие главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено. Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители», — сказал он. сообщил в Facebook спикер главы государства Сергей Никифоров.
Традиционное вечернее обращение Зеленского было опубликовано с задержкой в несколько часов. Однако на видео у президента не видно никаких телесных повреждений, которые могли бы быть причинены аварией.
Спикер президента Украины Сергей Никифоров в эксклюзивном комментарии 24 канала рассказал, в каком состоянии находится Владимир Зеленский. Он заверил, что авария никоим образом не сказалась на состоянии здоровья и работоспособности главы государства.
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«Президент работает с самого утра. Расписание встреч на сегодня никак не изменилось, все мероприятия проходят по графику» – сказал Никифоров.
По его словам, Зеленский отделался легкими ушибами, но госпитализация не понадобилась. Он продолжает работать.
Сейчас следствие по факту ДТП ведут специалисты государственного бюро расследований. Они возбудили уголовное дело. По чьей вине произошла авария, пока не сообщается.
«Работники ДБР открыли уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в центре Киева. Легковушка столкнулась с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения. Проводится весь комплекс необходимых следственных действий. По их результатам ДБР проинформирует общественность. Украинский лидер продолжает работать», – отметили в пресс-службе ДБР.