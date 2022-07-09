Корректировали ракетные удары по Бахмуту и Краматорску: контрразведка задержала очередных предателей
Запроданцами оказались местные жители, которых завербовала фсб россии.
Событие: Контрразведка Службы безопасности разоблачила и задержала двух российских агентов, разведывавших боевые позиции украинских войск вблизи восточного фронта. Об этом СБУ сообщила в Facebook.
Детали и комментарии: Один из них задержан вблизи Краматорска. Предателем оказался местный житель, завербованный представителем ФСБ России. По данным следствия, агент собирал разведданные по дислокации подразделений ВСУ и расположению инфраструктурных объектов в регионе. Полученные координаты передавал агрессору через закрытые каналы связи. Эту информацию оккупанты использовали для массированных ракетных ударов по Краматорску. Другой изменник задержан в Бахмуте. Он также корректировал вражеские обстрелы города. Для этого создал специализированную платформу в Телеграмме, где обнародовал для агрессора геолокации перемещение украинских Сил обороны. Обеим предателям грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.
Также СБУ сообщила о подозрении пропагандисту российской телерадиокомпании (известной как ВГТРК) Евгению Поддубному. Как доверенное лицо высшего военно-политического руководства России, он незаконно попал на территорию Украины в период временной оккупации Гостомеля и Бородянки и вел свои фейко-репортажи по локациям, где свирепствовали рашисты. «Там по «методичкам» кремлевских кураторов пропагандист занимался подготовкой заказных сюжетов: поддерживал вооруженную агрессию против Украины, распространял дезинформацию о ситуации на фронте, оправдывал преступления захватчиков. Деструктивный контент распространял в эфирах телеканалов «Россия-1», «Россия-24″ также через одноименный Телеграмм-канал. По материалам киберподразделений и следователей СБУ решается вопрос об объявлении россиянина в международный розыск», — говорится в сообщении СБУ. За организацию и проведение политических и информационных акций в поддержку действий агрессора ему грозит 10-12 лет лишения свободы. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ Служба безопасности расследует более 3 тысяч уголовных производств по посягательству на территориальную целостность Украины.
читайте также: Пенсии и субсидии будут. Рада увеличила расходы нынешнего бюджета почти на миллиард гривен <Т> Тем временем Офис генпрокурора сообщил в Facebook, что в суд направлен обвинительный акт в отношении жителя Киевщины по факту коллаборационной деятельности. Расследованием установлено, что во время временной оккупации населенных пунктов Киевской области он агитировал местное население поддерживать и сотрудничать с военными страны-агрессора, раздавая им гуманитарную помощь от России. В марте по указанию кафиров предатель организовал собрание, где его назначили псевдостаростой нескольких сел в Бучанском районе. Эту «должность» он занимал, пока украинские военные не освободили Киевщину от захватчиков. В мае предателя задержали правоохранители. По ходатайству прокуроров суд избрал ему меру пресечения — содержания под стражей.