«Корректировал» удары вражеских крылатых ракет и передавал цели для дронов-камиканзе.
Кремлевским агентом оказался житель Одесщины. Какое наказание его ожидает?
Фото: СБУ A A+ A++
Событие: СБУ задержала российского агента, который «наводил» удары крылатых ракет и дронов-камикадзе на юге Одесщины. Им оказался житель города Рени.
Детали и комментарии:«Российский агент разведывал места дислокации и перемещения ВСУ на юге региона, сообщают в СБУ. В первую очередь злоумышленник собирал информацию о местах базирования наших боевых подразделений, силовых и правоохранительных структур, количестве личного состава и военной техники. Кроме этого, он устанавливал точные координаты блокпостов и объектов критической инфраструктуры, особенно в сфере тепло- и энергоснабжения.В случае получения разведданных враг планировал использовать для подготовки диверсий и осуществления воздушных ударов, в том числе крылатыми ракетами и дронами-камикадзе».
По данным следствия, предателем является житель города Рени, которого завербовали спецслужбы России после начала полномасштабного вторжения. В поле зрения агрессоров он попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые активно «афишировал» среди окружающих. Для выполнения враждебных задач кремлевский агент скрыто наблюдал за объектами и маршрутами движения подразделений ВСУ и Национальной гвардии. осуществляя их фотофиксацию. Полученные сведения передавал оккупантам через анонимный Telegram-канал, в виде «фото отчета» и меток на электронной карте с подробным описанием «наблюдений».
Злоумышленника задержали во время очередной попытки передачи закрытых сведений в РФ. У него изъяли мобильный телефон с поличным с российским куратором.
Следователи СБУ сообщили враждебному приспешнику о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. В период досудебного следствия его отправили под стражу в СИЗО. Запроданцу грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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Напомним, в воскресенье российские оккупанты нанесли удар по центру Одессы дронами-камикадзе и поразили админздание в центре города. Ночью 26 сентября во время очередной атаки Одесщины дронами-камикадзе один из них уничтожен, еще два –. попали в объекты военной инфраструктуры. Или именно этот задержанный «наводил» удары по объектам, в СБУ не уточняют.
26 сентября в Херсонской области ВСУ нанесли удар по базе, где иранские инструкторы обучали россиян руководить дронами-камикадзе. Информация обнародована в Telegram-канале украинского активиста «Николаевского Ванька». Отмечается, что попали по враждебным укреплениям в селе Чулаковка Скадовского района Херсонской области.
За минувшие сутки наши зенитчики уничтожили четыре дрона-камикадзе «Шахид-136», которые были запущены российскими войсками на Одесском направлении.< /p>