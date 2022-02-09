Коронавирусный рекорд: за сутки в Киеве обнаружили 3684 больных
Рост количество госпитализаций. Фото: Борис Корпусенко
В столице стремительно возросло заболевание COVID-19. В больницы столицы госпитализировали 130 больных коронавирусом и 231 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями. В целом в Киеве обнаружили за прошлые сутки 3684 больных. Это самое большое количество больных обнаружено в столице за один день. Вчера, например, было 2862 больных и 322 госпитализированных.
«22 человека умерли. Всего за период пандемии в Киеве 8628 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день— 390081»,— сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Заболели прошедшие сутки: 2047 женщин в возрасте от 18 до 93 лет и 1240 человек 88 лет. А также 202 девочки от 2 месяцев до 17 лет и 195 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет. Среди умерших: 10 женщин от 50 до 84 лет и 8 лет.
В больницы столицы госпитализировали 130 больных коронавирусом и 231 лицо с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за прошедшие сутки 1300 людей. В целом коронавирус преодолели 343418 жителей столицы.
Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Деснянском районе — 732, в Дарницком — 583 и Оболонском районе — 392 Минздрав Виктора Ляшко, в ближайшие 2 недели количество больных коронавирусом в Украине будет расти и достигнет более 60 тысяч заболевших в сутки. Сейчас за прошлую неделю в Украине зафиксировано 242 тысячи 942 случая.
Он сообщил, что в Украине заболеваемость растет уже четыре недели, однако ожидается, что заболеваемость пойдет на упадок уже с седьмой недели >Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»