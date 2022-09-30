Коронавирус снова гуляет. И разгуляется еще больше
За последнюю неделю почти 50 тысяч человек в Украине заболели ководом. Впереди – пик заболеваемости. Чего ждать?
Фото depositphotos. i class=»fa fa-star-o»>
ВОЗ прогнозирует, что заболеваемость COVID-19 в Украине достигнет пика в октябре, и больницы в условиях войны могут не справиться с нагрузкой. Также во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что в лечебных учреждениях снова возможна нехватка кислорода из-за того, что основные источники поставок находятся в оккупированных частях страны. Так к чему нам следует готовиться?
Как сообщает Минздрав, за время с 19 по 25 сентября в Украине зафиксировано 44 137 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5882 — у детей. Госпитализированы 6667 человек, летальных исходов — 161.
С 22 сентября в Тернополе уже ввели масочный режим в общественных местах из-за начала новой волны наводнения.
“Количество амбулаторных больных коронавирусом действительно растет, но, к счастью, течение заболевания в большинстве своем нетрудное, — рассказывает Ярослав Чайковский, главный врач Тернопольской городской коммунальной больницы скорой помощи. — В инфекционном отделении нашей больницы на стационаре — 20 — 25 больных. Среди распространенных симптомов у пациентов — чувство раздражения в горле, насморк, общая слабость. Симптоматика очень похожа на ОРВИ”.
Во Львовской области за прошедшую неделю выявили 2227 новых случаев наковыля.
“За последнюю неделю количество новых случаев заболевания COVID-19 фактически на уровне с позапрошлым, однако у нас резко возросло количество летальных исходов, — рассказывает Наталья Иванченко, руководитель Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава. — Если на позапрошлой неделе было 5 случаев, то на прошлой — 13. Преимущественно это люди в возрастной категории 60+, у которых были сопутствующие болезни.
В стационаре медучреждений области на 26 сентября находится 420 человек, в основном люди старшего возраста. 5% больных — дети”.
БУДЕТ ЛИ КАРАНТИН?
— По прогнозам ВОЗ, пик заболеваемости ководом будет в октябре. Украинские специалисты с этим согласны?
— Это вполне возможно. В октябре к наковеду присоединятся другие респираторные вирусные инфекции, грипп, и больных будет больше, чем теперь, — говорит Людмила Мухарская, врач-эпидемиологиня. — В то же время замечу, что реальное количество больных в условиях войны определить трудно, поскольку учет ведется не в полном объеме.
— Какова вероятность внедрения карантина?
— Говорить о карантине и ограничительных мерах еще очень рано, — считает Мария Долинская, врач-фтизиатриня, кандидат медицинских наук, медицинский директор ОО “Инфекционный контроль в Украине”. — Хотя понятно, что до нас доходит новая волна коронавируса, которая началась в Европе уже больше месяца назад. Но, как наблюдают врачи, случаи заболевания не так тяжелы, как раньше, во время пандемии. Впрочем, это не означает, что можно пренебрегать угрозой.
— Стоит ли вводить масочный режим?
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● Л. Мухарская:
— В осенне-зимний период маски в общественных местах следует носить не только через коронавирус, но и другие болезни, которые передаются воздушно-капельным путем. Это лишним не будет.
● М. Долинская:
— В последнее время вижу на улицах все больше людей в масках, но это неправильно. На открытом воздухе маска ни от чего не защищает. Московский режим целесообразен, например, в супермаркетах, лечебных заведениях, маршрутках…
ТО НУЖНО ВАКЦИНОВАТЬСЯ УЖЕ НИ?
Вакцинироваться стоит , подчеркивают врачи. Это поможет уберечься от тяжелого течения болезни и, что хуже, от летальных исходов.
Уже можно сделать 4 дозу вакцины. Недавно Минздрав утвердил приказ №1586, которым всем совершеннолетним разрешена вторая бустерная доза с интервалом не менее 4 месяцев после первой бустерной дозы.
Кроме того, утверждены новые схемы вакцинации. Основное: инактивированную вакцину CoronaVac можно использовать для бустерной прививки после применения других вакцин. То есть человек, получивший базовый курс вакциной Comirnaty, Moderna или любой другой, может сделать бустерную прививку (как первую, так и вторую) вакциной CoronaVac.
Также приказом уменьшены минимальные сроки между базовым (первичным) курсом вакцинации и бустерной дозой. Теперь бустер можно сделать спустя 5 месяцев после завершения базового курса. Ранее этот срок составлял не менее 6 месяцев.
Еще одно важное изменение — разрешение вакцинирования детей 5 — 11 лет против COVID-19. Прививка будет осуществляться вакциной Comirnaty (Pfizer). Ранее в Украине была разрешена вакцинация детей в возрасте от 12 лет.
В настоящее время в Украине доступны почти 5 млн доз вакцины CoronaVac, около 400 тысяч доз вакцины Pfizer и 30 тысяч доз вакцины Janssen. >