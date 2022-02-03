Коронавирус и искусство глазами молодежи: в столице демонстрируют необычный артпроект
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Фрагмент экспозиции «Транзитная зона. Выход на гейт 2022». Фото: Галерея «Мистець»
Художественная галерея «Мистець» презентует коллективную экспозицию «Транзитная зона. Выход гейт 2022», созданный по инициативе объединения молодых художников совместно с платформой «MOKONSHU».
Выставка исследует вопросы влияния пандемии на творческую деятельность, логически продлевая организованные в предыдущие два года проекты, в частности: всеукраинского группового проекта «Who am I today» и международного проекта »#365daysafter».
Формируя выставку «Транзитная зона. Выход на гейт 2022», организаторы стремились привлечь разных художников, чтобы иметь возможность шире взглянуть на ситуацию, которая волнует современное общество.
В выставочном зале галереи представлены произведения 23 художников из разных городов Украины, которые символизируют транзитную зону периода пандемии, в которой побывал каждый житель планеты, начиная с 2020 года.
Художница Ольга Гурина. Фото: FG Kyiv Art Go
В экспозиции представлены работы: Astian Rey, Анна Битаева, Анжелика Паливода, Владислав Рябоштан, Валентина Левина, Вальдемар Клюзко, Анна Козырева, Дмитрий Зазим , Дарья Трегубенко, Эльзара Oiseau, Звезда Савка, Инна Харчук, Марико Гельман, Марина Громенко, Мария Луцак, Михаил Скоп, Елена Хомякова, Алексей Ревика, Ольга Гурина, Елена Маричевская, София Есакова, Терра Нейдорф, Уляна
Участник выставки Алексей Ревика. Фото: FG Kyiv Art Go
Выставка „Транзитная зона. Выход гейт № 2022“ создавалась с целью поиска совместного решения выхода из зоны ожидания, в которой все оказались. Однако, глядя на предыдущий проект „#365daysafter“, мы можем сказать, что этот период повлек за собой достаточно много положительных сдвигов в жизни каждого участника. И поэтому, на этой выставке мы говорим о транзитной зоне не только как период ожидания, но и период переосмысления и аккумулирования энергии для следующих шагов…», — рассказывает сокуратор проекта Ирина Ворона
По ее словам, каждый художник, пройдя через период 2020-2021 стал сильнее, почувствовал ограничение свободы, и каждый получил свой собственный «магический толчок».
Astian Rey со своей работой в экспозиции. Фото со страницы художника.
Молодые художники подтверждают, что период пандемии стал испытанием для них самих и для большинства их коллег, как бесконечное пребывание в зоне ожидания и поиска себя в новых условиях общественной активности.
«Застывость этого периода имеет все характеристики транзитной зоны — это в определенной степени место несвободы, путь выхода из которой четко ограничен заранее установленным выбором», — убеждены художники.
Фрагмент экспозиции. Фото: Astian Rey
Вне того, находясь в транзитной зоне пандемии, авторы стремились творить, разрушая преграды на каждом этапе борьбы за свою творческую независимость и собственное искусство.
Период пандемии — это также взаимодействие на расстоянии, когда, оказавшись один на один со своими трудностями, молодые художники начали активно искать выход из ситуации, поняв в конце концов, что ограничение свободы — это прежде всего выбор, который мы выбираем.
Молодые художники стремились показать как пандемия изменила художественный мир. Фото: Сергей Комиссаров.
Коллективная выставка молодых художников «Транзитная зона. Выход гейт №2022».
Когда: до 8 февраля
Где: Художественная галерея «Мистець» Национального союза художников Украина: улица Большая Васильковская, 12.
Вход свободный.
По обзору на карантинные ограничения галерея «Мистець» просит всех посетителей иметь с собой COVID-сертификаты или отрицательные ПЦР-тесты.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»