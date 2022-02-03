Коронавирус и искусство глазами молодежи: в столице демонстрируют необычный артпроект

magictr | 03.02.2022 | Исскуство | Комментариев нет

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Фрагмент экспозиции «Транзитная зона. Выход на гейт 2022». Фото: Галерея «Мистець»

Художественная галерея «Мистець» презентует коллективную экспозицию «Транзитная зона. Выход гейт 2022», созданный по инициативе объединения молодых художников совместно с платформой «MOKONSHU».

Выставка исследует вопросы влияния пандемии на творческую деятельность, логически продлевая организованные в предыдущие два года проекты, в частности: всеукраинского группового проекта «Who am I today» и международного проекта »#365daysafter».

Формируя выставку «Транзитная зона. Выход на гейт 2022», организаторы стремились привлечь разных художников, чтобы иметь возможность шире взглянуть на ситуацию, которая волнует современное общество.

В выставочном зале галереи представлены произведения 23 художников из разных городов Украины, которые символизируют транзитную зону периода пандемии, в которой побывал каждый житель планеты, начиная с 2020 года.

Коранавирус и искусство глазами молодежи:Художница Ольга Гурина. Фото: FG Kyiv Art Go

В экспозиции представлены работы: Astian Rey, Анна Битаева, Анжелика Паливода, Владислав Рябоштан, Валентина Левина, Вальдемар Клюзко, Анна Козырева, Дмитрий Зазим , Дарья Трегубенко, Эльзара Oiseau, Звезда Савка, Инна Харчук, Марико Гельман, Марина Громенко, Мария Луцак, Михаил Скоп, Елена Хомякова, Алексей Ревика, Ольга Гурина, Елена Маричевская, София Есакова, Терра Нейдорф, Уляна

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Участник выставки Алексей Ревика. Фото: FG Kyiv Art Go

Выставка „Транзитная зона. Выход гейт № 2022“ создавалась с целью поиска совместного решения выхода из зоны ожидания, в которой все оказались. Однако, глядя на предыдущий проект „#365daysafter“, мы можем сказать, что этот период повлек за собой достаточно много положительных сдвигов в жизни каждого участника. И поэтому, на этой выставке мы говорим о транзитной зоне не только как период ожидания, но и период переосмысления и аккумулирования энергии для следующих шагов…», — рассказывает сокуратор проекта Ирина Ворона

По ее словам, каждый художник, пройдя через период 2020-2021 стал сильнее, почувствовал ограничение свободы, и каждый получил свой собственный «магический толчок».

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Astian Rey со своей работой в экспозиции. Фото со страницы художника.

Молодые художники подтверждают, что период пандемии стал испытанием для них самих и для большинства их коллег, как бесконечное пребывание в зоне ожидания и поиска себя в новых условиях общественной активности.

«Застывость этого периода имеет все характеристики транзитной зоны — это в определенной степени место несвободы, путь выхода из которой четко ограничен заранее установленным выбором», — убеждены художники.

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Фрагмент экспозиции. Фото: Astian Rey

Вне того, находясь в транзитной зоне пандемии, авторы стремились творить, разрушая преграды на каждом этапе борьбы за свою творческую независимость и собственное искусство.

Период пандемии — это также взаимодействие на расстоянии, когда, оказавшись один на один со своими трудностями, молодые художники начали активно искать выход из ситуации, поняв в конце концов, что ограничение свободы — это прежде всего выбор, который мы выбираем.

Коро и искусство глазами молодежи: в столице демонстрируют необычный артпроект

Молодые художники стремились показать как пандемия изменила художественный мир. Фото: Сергей Комиссаров.

Коллективная выставка молодых художников «Транзитная зона. Выход гейт №2022».

Когда: до 8 февраля
Где: Художественная галерея «Мистець» Национального союза художников Украина: улица Большая Васильковская, 12.

Вход свободный.

По обзору на карантинные ограничения галерея «Мистець» просит всех посетителей иметь с собой COVID-сертификаты или отрицательные ПЦР-тесты.

Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»

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