Кормил рашистов из собственной фермы. В Киевской области СБУ разоблачила агрария-коллаборанта
Запроданец забирал у крестьян аккумуляторы, водонасосные станции, бензопилы и передавал захватчикам.
Событие: Еще одного вражеского приспешника установили наши контрразведчики на Киевщине. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Детали и комментарии:«Злоумышленником оказался фермер Полесской территориальной общины Вышгородского района. В начале полномасштабного вторжения он одним из первых поддержал захватчиков, захвативших местные населенные пункты. Чтобы наладить контакт с оккупантами, коллаборант поставлял им оптовые партии продовольственных товаров из своей животноводческой фермы». у односельчанина грузовик, угрожая «заявить» на него в местную оккупационную администрацию, отмечают в СБУ. Кроме того, «прикрываясь» своими связями с агрессором, принудительно забирал у крестьян аккумуляторы, водонасосные станции, генераторы, бенз другое хозяйственное оборудование и передавал захватчикам».
В областной прокуратуре уточняют, что подозреваемый из села Олишаны Вышгородского района. Кроме продуктов питания, он снабжал оккупантов водой, а также возил и раздавал рашистам хлеб на вражеских блокпостах.
После бегства оккупавшийся злоумышленник остался в одном из поселков и надеялся избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ разоблачили и задокументировали его преступную деятельность. В настоящее время фигурант сообщен о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за коллаборационную деятельность. Ему грозит до 170 тысяч гривен штрафа или заключения от трех до пяти лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 10 до 15 лет.
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А в Николаеве задержали корректировщика, который хотел навести российские ракеты на помещение территориального подразделения СБУ. Он скрыто собирал информацию о местах дислокации украинских военных подразделений и правоохранительных органов, задействованных в обороне областного центра. Собранную информацию пытался передать агрессору через анонимный Телеграмм-канал, созданный спецслужбами РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности в регионе. Однако сотрудники Службы безопасности сработали на опережение и задержали российского корректировщика на попытке передачи информации.
Запроданцем оказался местный житель, который после начала полномасштабного вторжения пытался выйти на агрессора для сотрудничества. Для этого активно распространял через соцсети свои прокремлевские взгляды, включая призывы к поддержке захватчиков. Также оправдывал военные преступления, направленные на уничтожение гражданского населения и критической инфраструктуры украинских городов. Его светит от восьми до 12 лет лишения свободы.