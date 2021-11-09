Конкурс на нового руководителя Театра на Подоле объявят за 40 дней
Исполнять обязанности директора будет назначен директор-распорядитель Евгений Свинов. Фото: Борис Корпусенко
Вчера в театре попрощались с основателем и неизменным директором-художественным руководителем Виталием Ефимовичем Малаховым, который 4 ноября ушел из жизни. Конкурс на нового руководителя в Департаменте культуры КГГА обещают объявить не раньше, чем через 40 дней после потери.
Виталий Малахов основал Киевский драматический театр на Подолье в августе 1987 года, был его неизменным художественным руководителем его сцене немало представлений.
«Внутренне театр уже называю для себя „театром имени Малахова“. Упрекаю себя за то, что не успела близко познакомиться с Виталием Ефимовичем, проклятая суета, из-за которой безвозвратно теряешь действительно важные вещи,— написала после прощания директор Департамента культуры КГГА Яна Баринова. — Для украинского театра — это потрясающая потеря. Для Департамента культуры как руководящего органа — очередное испытание. От нас ждут прозрачных и законных действий, которые послужили чествованием памяти Виталия Малахова, подражанию его художественным ценностям и сохранению Театра на Подоле как одного из ведущих творческих коллективов Украины».
В театре простились с Виталием Малаховым. Фото: Яна Баринова
Яна Баринова поделилась, что лично будет инициировать присвоение театру имени Виталия Малахова. Исполнять обязанности директора будет назначен директор-распорядитель Евгений Свинов. Конкурс на должность директора-художественного руководителя объявят не раньше, чем через 40 дней. По словам директора Департамента, он станет образцовым по прозрачности и публичности — ведь победить должен человек, достойный таланта и значимости своего великого предшественника. В то же время, согласно закону, подготовка к конкурсу должна была бы начаться за семь дней.
«Несколько месяцев назад Виталий Малахов победил в конкурсе на должность директора-художественного руководителя Театра на Подоле, защитив программу на год и на пять. Сейчас эти программы остаются в силе, Театру как институту ничто не угрожает. Поэтому я считаю правильным дать людям, потерявшим близкого человека, время прийти в себя, — объяснила Яна Баринова. — Конкурс будет отсрочен. Мне это считается естественным, единственно возможным поступком, если чиновник в тебе не совсем уничтожил человека. Я осознаю, что кто-то может обжаловать мои действия в суде. Но есть одно но: человеку трудно привыкнуть к тому, что какое решение на государственной должности ты не принял, всегда найдутся те, кто сочтет тебя преступником».
Также он добавил, что у новых обстоятельствах целесообразно сплотить искренних и авторитетных сторонников Виталия Малахова в совещательный орган, который занимался бы стратегическими вопросами, будущего театра. Дочь режиссера, Даша Малахова, тоже видит в таком объединенные возможность сохранить Театр на Подоле как единственную семью, живой творческий организм, о чем всегда мечтал Виталий Ефимович.
Украинский театральный режиссер, художественный руководитель-директор Киевского драматического театра на Подоле Виталий Малахов ушел из жизни в возрасте 67 лет.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»