Конкурс-фестиваль «Victoria» соберет в Киеве хоры и солистов из разных стран мира
Кадры из фестиваля, состоявшегося в 2017 рое
1 -хоровой конкурс-фестиваль «Victoria».
Участники будут представлять свою культуру и традиции пения украинскому слушателю. В свою очередь коллективы и солисты из Украины с радостью предложат свои выступления на общем празднике песенного и хорового творчества, на международном языке является музыка.
«К участию в конкурсе-фестивале приглашаются все желающие церковные и учебные коллективы при профильных музыкальных учебных заведениях и вокалисты, независимо от региона или страны разных возрастных категорий», отмечают организаторы.
Афиша фестиваля
Конкурс-фестиваль «Victoria» направлен не только на поддержку и развитие вокально-хорового искусства, выявление талантливых исполнителей, коллективов, преподавателей среди участников, но и пропаганду украинской вокально-хоровой школы среди участников разных стран.
Запланированный международный диалог с дирижерами и сольными исполнителями. Состав жюри будут представлять ведущие профессионалы в вокально-хорового направления из разных стран.
Кстати, в прошлом году из-за карантинных ограничений фестиваль состоялся в онлайн-режиме.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»