Конгресс США проголосовал за выделение Украине более 12 миллиардов долларов военной и экономической помощи
На какие нужды пойдут эти средства?
Событие: Конгресс США поддержал законопроект, который, среди прочего, предусматривает выделение помощи Украине на сумму более $12 млрд.
Детали и комментарии: Как отмечают американские СМИ, еще в начале сентября Белый дом направил запрос в Конгресс с просьбой выделить дополнительное финансирование на программы, связанные с Украиной. Речь идет о $12,3 млрд на безопасность и экономическую помощь нашему государству. В частности, $3 млрд планируется выделить на военную помощь Украине, $1,5 млрд. — на пополнение запасов США; $540 млн. — на изготовление боеприпасов; $2,8 млрд. — на безопасность Европы; $4,5 млрд. — на экономическую поддержку, что позволит украинским властям в течение следующего квартала выплачивать зарплаты работникам бюджетной сферы. Теперь за документ должны проголосовать в Палате представителей, далее он пойдет на подпись Джо Байдену. Ожидается, что голосование в Палате представителей состоится на этой неделе.
США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму $1,1 млрд, сообщило издание dw.com со ссылкой на агентство Reuters. Она будет включать в себя реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним, различные типы систем борьбы с беспилотниками и радиолокационные системы. Кроме этого, Киев получит техническую поддержку и обеспечение обучением персонала по эксплуатации предоставленной техники.
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Вчера Госсекретарь Энтони Блинкен объявил о выделении США $457,5 Украины. «Эта помощь будет направлена украинским правоохранительным органам для улучшения их оперативной способности. Важно, что часть этого финансирования также будет направлена на поддержку Соединенными Штатами усилий по документированию, расследованию и судебному преследованию зверств, совершенных российскими захватчиками», — написала в Facebook посол Украины в США Оксана Маркарова. По ее словам, с середины декабря 2021 года Белый дом выделил более $645 млн помощи, что существенно усилило возможности наших правоохранителей.