Конец дистанционки: учащиеся киевских школ возвращаются за парты
Киев возвращается к очной учебе. Фото: Алексей Самсонов
Обучение возобновляется с 22 ноября.
Сегодня, 17 ноября, стало известно о том, что ученики столичных школ возвращаются к очной учебе. Привычный процесс планируют возобновить уже с понедельника, 22 ноября. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
«Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение с следующего понедельника, 22 ноября, возобновить очное обучение в столичных школах. Для учеников всех классов»,— отметил мэр.
Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, отвечающий за образование Киева, сообщил в свою очередь, что такое решение комиссия приняла, опираясь на два основных фактора: стойка динамика снижения уровня госпитализации больных COVID-19 и снижение процента загруженности коек с кислородом в столичных больницах.
Заместитель председателя КГГА подчеркнул, что все школы готовы с 22 ноября принять учащихся и восстановить процесс. Та напомнил, что обучение в столичных школах не прекращалось и после осенних каникул продолжалось в дистанционном режиме. На сегодняшний день в Киеве вакцинировано более 95% педагогов.
Напомним, дистанционное обучение школьников — вынужденный, но необходимый шаг, а решение принималось после профессиональных консультаций с Министерством образования и науки и Министерством здравоохранения.
Елена ПЕТРИШИН< /strong>, «Вечерний Киев»