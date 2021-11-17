Конец дистанционки: учащиеся киевских школ возвращаются за парты

magictr | 17.11.2021 | Новости | Комментариев нет

Конец дистанционки: учащиеся киевских школ возвращаются; парты

Киев возвращается к очной учебе. Фото: Алексей Самсонов

Обучение возобновляется с 22 ноября.

Сегодня, 17 ноября, стало известно о том, что ученики столичных школ возвращаются к очной учебе. Привычный процесс планируют возобновить уже с понедельника, 22 ноября. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение с следующего понедельника, 22 ноября, возобновить очное обучение в столичных школах. Для учеников всех классов»,— отметил мэр.

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, отвечающий за образование Киева, сообщил в свою очередь, что такое решение комиссия приняла, опираясь на два основных фактора: стойка динамика снижения уровня госпитализации больных COVID-19 и снижение процента загруженности коек с кислородом в столичных больницах.

Заместитель председателя КГГА подчеркнул, что все школы готовы с 22 ноября принять учащихся и восстановить процесс. Та напомнил, что обучение в столичных школах не прекращалось и после осенних каникул продолжалось в дистанционном режиме. На сегодняшний день в Киеве вакцинировано более 95% педагогов.

Напомним, дистанционное обучение школьников — вынужденный, но необходимый шаг, а решение принималось после профессиональных консультаций с Министерством образования и науки и Министерством здравоохранения.

Елена ПЕТРИШИН< /strong>, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr