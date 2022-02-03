Концерт для легендарного музыканта состоится в Киеве
Афиша концерта
17 февраля в Доме звукозаписи Украинского радио состоится концерт памяти легендарного украинского музыканта и актера Городская Барбары.
15 известных украинских групп и исполнителей споют каверы на песне Городская Барбара и группы «Мертвый Петух», соучредителем и вокалистом которой был Барбара. Об этом сообщает Общественное вещание.
В концерте, в частности, примут участие Святослав Вакарчук, Тарас Чубай, «ТНМК», Каша Сальцова, «ТЕЛЬНЮК: Сестры», Мирослав Кувалдин, Юрий Ефремов, Галина Бреславец, Кристина Соловой, «СонСовы», Юрий Андрухович, «Budmor , «Вий», «Мандры», Евгений Константинич. Андрей Середа и Сергей Жадан будут читать поэзию. Ведущие мероприятия: Галина Бабий и Юрий Андрухович.
«Это должен был быть юбилейный концерт Города, на котором он должен быть в футболке с надписью „Еще по 50“. Но будет концерт для Городка. Я очень благодарна всем, кто помогает мне этот концерт организовывать, кто будет на нем выступать, и тем, кто будет это смотреть и слушать», — отметила режиссер Светлана Олешко.
Концерт организован по инициативе Светланы Олешко в партнер с Украинским радио, информационные партнеры: Радио Луч, Радио Культура и UA: КУЛЬТУРА. Билеты на концерт не будут продаваться.
Трансляция концерта состоится 17 февраля на Facebook-страницах Радио Луч, Радио Культура, Накипило, PEN Ukraine. Запись концерта можно будет послушать в эфире Радио Луч, Радио Культура и посмотреть в эфире RU: КУЛЬТУРА весной. Кстати, последний альбом певца «13 песен о любви» презентовали в эфире Радио Луч в рождение певца. Слушать приложение можно по ссылке. На Радио Культура в ноябре состоялась презентация спектакля «Постправда», радиоверсия которого осуществлена Городом Барбарой, режиссер — Светлана Олешко. Слушать программу можно по ссылкам: первая часть, вторая часть.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»