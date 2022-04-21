Кому война, а кому — мать родная: в Киеве недобросовестные застройщики разрушают культурное наследие
Иллюстративное фото: из открытых источников
Таким объектом стал исторический исторический дом .
В Киеве начали уголовное производство по факту незаконного демонтажа компанией-застройщиком 100-летнего дома.
Это здание расположено в переулке Цимлянском, 3, в пределах Центрального исторического ареала Киева. p>
«Во времена, когда вся страна объединяется против внешнего врага, а в Киеве власть, общественность и социально ответственный бизнес взаимодействуют вместе для защиты нашего исторического культурного наследия, некоторые недобросовестные бизнесмены полагают, что сейчас самое подходящее время проверить свои циничные и против». депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец.
Так, компания-застройщик ООО «ДНЕПР-2002» решила, что «под шумок» получится безнаказанно снести 100-летний дом и уничтожить соседние флигели. При этом компания не учитывает то, что здание не только расположено в пределах Центрального исторического ареала, на территории достопримечательности ландшафта и истории «Исторический ландшафт Киевских гор и долины р. Днепра», а еще находящийся в слой Подола» и в зоне регулирования застройки I категории Государственного историко-архитектурного заповедника «Древний Киев». Этот дом находится в списке исторических зданий ХІХ-ХХ века, на реконструкцию или капитальный ремонт со сменой объемно-пространственных параметров которых Киевским городским советом введен мораторий с целью предотвращения их уничтожения.
«В начале февраля ООО „ДНЕПР-2002“ было направлено предписание относительно этого дома. Застройщик его проигнорировал, и уже 22 февраля текущего года Департамент охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации направил официальное обращение в Подольское управление полиции ГУ Украины в Киеве с заявлением начать расследование по факту нарушения застройщиков. По имеющейся информации уголовное производство уже начато»,— подчеркнул Дмитрий Белоцерковец.
Депутат добавил, что несмотря на то, что Украина живет в условиях и реалиях военного положения, «предприимчивым » Застройщикам не удастся безнаказанно уничтожать наше историческое наследие.
Как сообщал «Вечерний Киев», на последнем сессионном заседании 15 апреля Киевсовет принял решение о принятии первоочередных мероприятий. надлежащего состояния фасадов объектов культурного наследия, размещенных в центральном историческом ареале Киева.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»