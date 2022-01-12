Коммунальная ветклиника Киева нашла семью сотням беспризорных животных
Это Дженни, и она также ищет семью. Фото: КГЛВМ
Из городского приюта киевляне забрали домой более полутысячи кошек и собак.
В прошлом году специалисты КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины» вместе с волонтерами нашли семью 550 беспризорным котикам и Все животные находились в муниципальном приюте.
Наталья Мазур, и.о. директора КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины»говорит, что животные нашли семью благодаря неравнодушным и волонтерам.
«Киевляне активно участвуют в решении проблемы бездомных животных. Такие цифры приспособления — более полутысячи кошек и собак — мы имеем исключительно благодаря помощи неравнодушных волонтеров. Участие общества — ключевое, и очень приятно видеть, что домашняя собака из убежища не является чрезвычайно редкой для нас», — отметила Наталья Мазур.
Нынче заботливых хозяев в приюте ветклиники еще ждут 250 собак и 50 котов. Познакомиться со всеми можно на официальном сайте больницы. Несмотря на это, киевляне сами могут выбрать возраст, пол и размер будущего друга.
Отметим, что в прошлом году в ветклинике также стерилизовали и привили почти 20 тысяч беспризорных животных. Киеве продолжают строить современный Центр защиты животных. Это будет четырехэтажное сооружение с новейшими лабораториями, где одновременно смогут получать помощь 55 котов и 108 собак.
КАК ПОМОЧЬ ЖИВОТНЫМ?
- Если ищете друга — заберите кого-то из подопечных предприятия. Для этого нужно приехать в приют с паспортом и идентификационным кодом. На месте вам необходимо будет заполнить акт передачи животного — своеобразный документ об опекунстве над ним. И тогда самый сентиментальный момент — знакомство с вашим новым другом. В приюте уверяют, что имеете уникальную возможность присмотреться ко всем животным в вольерах. А тогда выбрать ту, к которой больше всего лежит душа. Хотите помочь с выгулом — приезжайте в приют и помогайте социализировать животное. Так она скорее найдет хозяина. Посещать животных можно со среды по воскресенье, с 10:00 до 15:00.
- Можете поддержать животных финансово— нажимайте кнопку «благотворительность» на сайте.
- Болеете, чтобы все хвостаты обрели семью? Помогайте с распространением информации о них.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»