Комитет Пулитцеровской премии отметил работу украинских журналистов
09.05.2022 | Без рубрики | Комментариев нет|
Комитет Пулитцеровской премии отметил специальным отличием украинских журналистов, освещающих войну в стране.
Об этом говорится в сообщении Пулитцеровской премии в Twitter.
Справка: Пулитцеровская премия — одна из самых престижных наград в области литературы, журналистики, музыки и театра в США, основанная издателем "желтой печати" Джозефом Пулитцером. С 2017 года размер премии вырос до 15 тысяч долларов.
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