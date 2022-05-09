Комитет Пулитцеровской премии отметил работу украинских журналистов

magictr | 09.05.2022 | Без рубрики | Комментариев нет

Комитет Пулитцеровской премии отметил работу украинских журналистов ></p> <p class=Комитет Пулитцеровской премии отметил специальным отличием украинских журналистов, освещающих войну в стране.

Об этом говорится в сообщении Пулитцеровской премии в Twitter.

Справка: Пулитцеровская премия — одна из самых престижных наград в области литературы, журналистики, музыки и театра в США, основанная издателем "желтой печати" Джозефом Пулитцером. С 2017 года размер премии вырос до 15 тысяч долларов.

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