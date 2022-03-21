Комендантский час в Киеве и области снова будет усилен, — Виталий Кличко
Виталий Кличко. Скрин видео
Враг продолжает атаковать столицу. Ночью спасатели долго тушили пожар в Подольском районе. В результате обстрелов 8 человек погибли.
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате обстрелов сгорел торговый центр, повреждены 6 жилых домов. Три из них — непригодны для жизни. 8 людей погибли. Повреждены также помещения двух школ и двух детских садов.
Из-за пожара после авиаударов в столице и области наблюдается загрязненность воздуха. Поэтому киевлянам рекомендуют не открывать окна. А когда выходите на улицу — защитите легкие надев даже медицинский респиратор типа FFP2. «Я обращаюсь к киевлянам — не снимайте и не выкладывайте видео передвижения военной техники, блокпостов, охраны стратегических объектов. Не помогайте врагу!»,— отметил Виталий Кличко.
Комендантский час в Киеве и области снова будет усилен.
Начнется сегодня о20: 00и продлится до7:00 23 марта. То есть — до послезавтра.
«Магазины, аптеки, заправки, учреждения работать завтра не будут. Поэтому прошу всех оставаться дома, или в укрытиях — по сигналу тревоги. По городу сможет передвигаться только транспорт по спецпропускам»,— подчеркнул Виталий Кличко.
Мы верим в наши Вооруженные Силы и вместе выстоим!
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»