Колонна рашистов возле Киева помогла уничтожить 15-летний подросток
Координаты вражеской техники парень зафиксировал с помощью любительского дрона и передал бойцам ВСУ.
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Фото: The Telegraph A+ fa fa-star-o»>
Событие: На Киевщине 15-летний подросток помог украинским воинам уничтожить наступающую на Киев колонну вражеской техники. Андрей Покрас определил ее координаты с помощью мини-квадрокоптера, сообщает The Telegraph.
Детали и комментарии:Как отмечает издание, этот случай произошел в первые дни войны, когда решисты вплотную приблизились к украинской столице. Ночью по Житомирской трассе в сторону Киева двигалась огромная колонна российских оккупантов. Украинские военнослужащие знали о передвижении врага. Колонну бойцы терробороны заметили вблизи села Березовка, расположенного почти в 40 километрах от столицы на Житомирской трассе. Но координаты вражеской техники не могли точно определить, поскольку не имели навыков управления беспилотниками. Достоверно знали, что в прошлом году Андрею Покраси приобрели мини-квадрокоптер, и он научился им исправно управлять.
«Он был единственным, кто имел опыт работы с беспилотниками в этом районе. Он настоящий герой Украины», – рассказал командующий отделением беспилотной разведки ВСУ Юрий Касьянов.
Военные предоставили парню информацию, где предположительно может быть российская колонна. А его задача заключалась в том, чтобы вычислить точные координаты и передать их боевым подразделениям ВСУ.
Андрей Покрас направил свой дрон в поле. Во дворе была глухая ночь. Машины двигались без света, поэтому в сплошной темноте обнаружить вражескую колонну было не просто.
«Удалось ее засечь благодаря тому, водитель одного из грузовиков несколько раз включала и выключал фары», – говорит парень.
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Благодаря этому он смог не только сфотографировать, но и зафиксировать GPS-координаты приближающейся колонны. Все это передал отцу, а тот отправил украинским военным через социальные сети.
По словам подростка, когда заметил конвой, было «очень, очень страшно», но он был полон решимости, чтобы не позволить российским оккупантам вторгнуться в столицу.
Через несколько минут украинская артиллерия открыла огонь по шоссе и полностью уничтожила колонну.
Командир группы разведки, который поддерживал связь с пилотом-подростком Юрий Касьянов рассказал, что подход оказался настолько удачным, что военные впоследствии передали парню управление полноценным беспилотником с большей дальностью действия и в результате уничтожили несколько российских танковых подразделений и бронетехники.