Коллекцию исторического музея в Киеве пополнил сухпаек российских военных, найденный в Буче
Новый экспонат работникам музея передал местный житель. Фото: Национальный музей истории Украины
Новый экспонат работникам музея передал местный житель.
Первыми материалами, пополнившими фонды Национального музея истории Украины с начала полномасштабной агрессии россии 2022 года, стали вещи, собранные сотрудниками музея во время экспедиции в освобожденные города Киевщины: Ирпень, Буча и Гостомель. Часть территории этих городов с 25 февраля по 31 марта 2022 года удерживалась врагом. Сотрудники музея провели экспедицию в эти города 7 апреля.
Сотрудники музея возле ракетного снаряда, который россияне выпустили на Гостомель. Фото: Национальный музей истории Украины
Среди новых экспонатов есть упаковки индивидуального рациона питания (сухого пайка) российской армии, которые получали оккупанты перед отправкой в Украину. Одну из упаковок музейным работникам в городе Буча передал местный житель, владелец частного дома на улице Вокзальной. Именно на этой улице украинские защитники уничтожили колонну бронетехники кафиров. Фотографии «кладбища» российской техники с улицы Вокзальной были напечатаны в ведущих мировых СМИ. Благодаря героическим действиям украинских воинов Киевская область была освобождена от кафиров.
Сожженная колонна российской техники на улице Вокзальной в Буче. Фото Александра Ратушняка
Среди продуктов сухого пайка: консервы, печенье, шоколад, кофе, жевательная резинка. Также упаковка содержит спички и средство для разогрева продуктов. Вес упаковки: 2,1 кг. Рассчитан на сутки. Современный рацион утвержден приказом министра обороны РФ от 21 июня 2011 года. Используются две разновидности сухих пайков: повседневный и боевой (уменьшенный вес). popovniv-suhpajok-rosijskih-vijskovih-znajdenij-unbspbuchi-787a88d.jpg» alt=»Коллекцию исторического музея в Киеве пополнил сухпаек российских военных, найден в Будине. Фото: Национальный музей истории Украины. 1b3c655.jpg» alt=»Коллекцию исторического музея в Киеве пополнил сухпаек российских военных, найден в Бучи» />
Сухой паек российского военного, найденный в Бучи. Фото: Национальный музей истории Украины
Столичные музеи в условиях военного положения не принимают посетителей. На сегодняшний день музейные экспозиции разобраны, а экспонаты упакованы и перемещены в безопасные места.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»