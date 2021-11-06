Количество больных не уменьшается: в Киеве обнаружили более 1400 новых случаев COVID-19
В Киеве за минувшие сутки выздоровели 766 людей, а заболели почти вдвое больше. Болезнь не идет на спад и киевлян просят выполнять простые правила: мыть руки, надевать маски и соблюдать социальную дистанцию. И, конечно, вакцинироваться.
В Киеве за сутки 41 человек умер — 21 женщина от 44 до 94 лет и 20 мужчин от 53 до 89 лет.
«1426 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 41 человек умер. Всего, за период пандемии, в Киеве 6462 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день— 268593», — сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook. Заболели прошедшие сутки: 796 женщин в возрасте от 18 до 95 лет и возраст 18 до 87 лет. А также 47 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 49 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 110 больных коронавирусом и 524 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Сегодня в столице из 6050 коек, подготовленных для лечения больных коронавирусом, 88% уже оснащены системой подачи кислорода. Средства на это выделяет и город, и государство. В частности, Киев получил 54 миллиона гривен на ремонт и установку кислородных трасс в медучреждениях. Чтобы каждое отделение, каждая кровать была подключена к кислороду.
Выздоровели минувшие сутки 766 людей. Всего коронавирус преодолели 234007 жителей столицы.
Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Оболонском районе — 344, в Дарницком — 179, и в Деснянском районе — 172 случайа. антиковидной прививкой. Сейчас в столице работает 21 мини-вакцинальный центр на базе заведений здравоохранения, 148 пунктов прививок, 53 мобильные бригады и Центр массовой вакцинации. Также вакцинироваться можно в более чем 30 временных вакцинальных пунктах крупных торговых центров столицы и центров предоставления административных услуг. Все они снабжены вакцинами: CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca, Cominarty/Pfizer-BioNTech.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»