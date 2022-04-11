Кольцевой заработал рынок «Столичный»

magictr | 12.04.2022 | Новости | Комментариев нет

На Кольцевой заработал рынок «Столичный& /></p> <p>Оптовый рынок расположен на кольцевой дороге. Фото из открытых источников </p> <p>11 апреля началась работа рынка «Столичный». В первый день продавцов не много, но они уже есть.</p> <p>Руководство рынка прогнозирует, что к выходным количество открытых торговых точек будет постепенно расти.</p> <p>Киевлян приглашают на полноценные закупки уже в эту субботу/воскресенье.</p> <p>Рынок будет работать с<strong>7:00</strong> до<strong>17:00</strong> ежедневно, включая выходные и праздничные праздники. В ночное время рынок закрыт. Посещать рынок можно исключительно в рабочие времена.</p> <p>Оптовый рынок сельскохозяйственной продукции «Столичный» — это современный объект оптовой торговли, реализованный в формате многофункционального логистического комплекса. Это оптовый рынок площадью 37га, где продают овощи и фрукты, мясо, молочные и другие пищевые продукты, а также цветы.</p> <p>Адрес: Кольцевая дорога, 110-А, Софиевская Борщаговка</p> <p> Постепенно частный бизнес столицы возвращается к работе. На прошлой неделе еще два торговых центра Киева возобновили работу.</p> <p><strong>Мария КАТАЕВА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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