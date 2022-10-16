Кожа тоже переживает стресс: что в таких случаях советуют специалисты?
Она реагирует на волнение не меньше, чем сердце и сосуды.
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Мы знаем , что переживания могут провоцировать проблемы с сердечно-сосудистой системой, следствием чего бывают головная боль, головокружение, даже инфаркт. А как связаны стресс и болезни кожи? Что означает выражение — стрессовая кожа?
— Иммунные клетки под влиянием стресса выделяют органическое соединение гистамин, — говорит Жанна Приходько, врач-дерматокосметологиня. — Он провоцирует красноту кожи. Довольно часто человеку, который испытывает неприятные эмоции, кажется, что у него что-то ползает по коже. А еще в момент стресса у людей доминирует адреналин, из-за чего сосуды сильно сужаются, спазмируют. Кожа вследствие этого становится серой, тусклой. Неспроста говорят: посерел или посерел от горя.
— У некоторых людей в стрессовые моменты лицо не сереет, а наоборот — наливается кровью. Почему это происходит?
— Это следствие влияния стрессового гормона кортизола. Одна моя довольно молодая пациентка долгое время страдала от такой проблемы. У женщины была очень стрессовая работа, как говорят — ни дня без нервов, и в особо напряженные моменты кожа покрывалась красными пятнами. Они потом исчезали. Но в дальнейшем появилась красная сосудистая сеточка — и она оставалась даже, когда женщина была спокойна.
Кортизол обладает и другой неприятной для кожи особенностью: именно он провоцирует повышенную активизацию работы сальных желез, что может привести к появлению угрей (акне). А поскольку стресс негативно влияет и на местный иммунитет, противостоять патогенным микроорганизмам коже становится тяжелее, акне прогрессирует. Что входит в новый пакет?
Совсем недавно мне пришлось лечить юного пациента с очень сильным акне. Лицо юноши было покрыто сине-красными узелками и гнойниками. Выяснилось, что эта проблема возникла с началом войны. Жизнь под обстрелами (мальчик — из восточного региона Украины), дни и ночи в подвалах, бегство из родного дома — все пережитое сказалось на состоянии кожи в целом здорового ребенка.
— Достаточно ли для лечения акне только грамотных средств по уходу за кожей?
— Когда речь идет о последствиях стресса, лечение должно быть комплексным. Пациенту могут понадобиться не только специальные средства ухода за кожей, но и легкие успокаивающие препараты. Важно также настроить режим питания. Например, частое употребление сладостей (ими люди любят “заедать” стресс) может усугублять проблему.
Помогают и растения. Так, настой ромашки, календулы освежает и тонизирует бледную кожу, а при покраснении и воспалительных процессах особенно эффективен настой коры дуба. Содержащиеся в нем дубильные вещества блокируют гиперфункцию сальных желез.