«Когда Украина победит, Россия будет ослаблена» — интервью с заместителем помощника госсекретаря США
Робин Данниган — заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Восточной Европы рассказала Общественному о пакетах помощи от Америки, планировании Пентагоном поставок вооружения, ленд-лизе, провале России и трех стратегических направлениях поддержки, которые приблизят Украину к победе.
Вы были на украинско-польской границе и там встретились с генпрокурором Ириной Венедиктовой и главой национального банка Украины Кириллом Шевченко. О чем говорили?
С генпрокуроркой говорили о том, что мы можем сделать, чтобы на местах имели ресурсы для каталогизации доказательств и, наконец, для привлечения к ответственности военных преступников. С точки зрения Соединенных Штатов – это каждый политический лидер, каждый военный лидер, каждый рядовой. От макушки до низов. Если вы совершили военное преступление, мы сделаем все возможное, чтобы привлечь вас к ответственности.
"Я видела, как оружие загружалось на грузовики. Наше Министерство обороны сидело над листами с потребностями Украины.
Расскажите, пожалуйста, о новом пакете помощи от США? Что это будет?
Мы потребовали от Конгресса 33 миллиарда долларов. Эта цифра выглядит большой, однако, она и такова. И это в дополнение к тому, что было раньше. С начала войны мы предоставили Украине 4 миллиарда долларов безопасности, 1 миллиард долларов бюджетной помощи и сотни миллионов долларов гуманитарной помощи.
"Россияне считали, что их военные лучшие, а именно украинские воины являются настоящими героями на поле боя".
Если считать с новым пакетом, то на помощь в сфере безопасности мы уже выделили более 20 миллиардов долларов. А это значит, что с каждым днем в Украину будет поступать все больше боеприпасов, противотанкового и противобронированного оружия, Джевелинов, Стингеров.
Другая часть из этих 33 миллиардов — около 8,5 миллиардов — пойдет на экономическую помощь. Остальные — более 3 миллиардов, на гуманитарную помощь. Если Конгресс одобрит эти средства, мы начнем двигаться как можно скорее.
Спикер Пентагона Джон Кирби сказал, что войска США не будут помогать в деблокаде Мариуполя. Предлагали ли США другие пути помощи?
Происходящее в Мариуполе — масштаб огромной человеческой трагедии. В это невозможно поверить. И Владимир Путин несет ответственность за это. Кремль блокирует помощь мирным жителям, которые до сих пор находятся в ловушке в Мариуполе. Мы – международное сообщество, призвали Кремль открыть гуманитарный коридор для мирных жителей. И будем продолжать добиваться этого в ООН, в ОБСЕ.
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Еще 28 апреля Конгресс проголосовал за ленд-лиз для Украины, однако Джо Байден до сих пор его не подписал. Почему так?
Я считаю, что этот еще не рассмотренный закон действительно должен способствовать помощи Украине. Речь идет о предоставлении военной техники другой стране в кредит. Но хочу подчеркнуть, что сейчас мы предоставляем не кредиты, а саму технику. Сейчас это действительно круглые сутки. Я видела, как оружие загружали на грузовики. Наше Министерство обороны сидело над листами с потребностями Украины. Мы слушали, что украинские военные просили у нас. И мы разобрались, как быстро довезти все это в Украину. Поэтому законодательные акты еще на рассмотрении, но знаю, что мы все за то, что способствует Украине получить помощь. Мы предоставляем ее прямо сейчас и делаем это как можно быстрее.
Видите ли вы возможность освобождения Донбасса и Крыма?
У нас есть стратегия трех направлений. Ее первая часть – дать Украине все необходимое для победы. Все, что мы можем помочь вам выиграть эту войну. Надеемся, это произойдет как можно скорее.
Второе, что мы делаем — заставляем Россию нести финансовые траты. Речь идет о самом сильном пакете санкций. Этим мы надеемся укрепить Украину за столом переговоров.
И третье мы укрепляем наш восточный фланг и собственную оборонную позицию в НАТО. Три направления — укрепление Украины на поле боя, на переговорах и усиление позиции НАТО.
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Какие поставки вооружения планируются в дальнейшем?
Каждый день их так много, что я не скажу даже сколько артиллерийских боеприпасов поступает. Просто не знаю, что и где в расписании. Но, повторю, я провела много времени с нашим Министерством обороны и доверяю им и графику поставки. У специалистов по военному планированию подробный список просимого Украина.
Но потребности Украины изменились. Теперь, когда вы сражаетесь на юге и на Донбассе, возникла необходимость в дополнительном оборудовании, например, в дронах. Поэтому я знаю, что в будущих снабжениях они есть.
России не удалось захватить Украину. Какие последующие удары США ожидают от РФ?
Да, для России это действительно провал. Они рассчитывали взять Киев через неделю. А украинцы воюют. Россияне хотели разделить украинцев. А вы показали, что вы самые выносливые бойцы на поле боя. Россия думала, что Запад будет разделен, а мы ввели сильнейшие санкции в истории. Русские также считали, что их военные лучше, хотя на самом деле боевой дух среди русских войск очень низок. И именно украинские воины являются настоящими героями в поле боя. Поэтому я считаю, что это был реальный стратегический провал для России. И я верю, что в конце, когда Украина победит, Россия будет ослаблена. Как сказал наш Министр обороны Ллойд Остин: “Мы хотим гарантировать, что Россия больше не сделает этого ни с Украиной, ни с другой страной”.
Есть ли вероятность удара РФ по другим странам? К примеру, по Польше, странам Балтии?
Президент Джо Байден дал понять, что мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО. Альянс сильнее, чем когда-либо. И он укрепляет именно те места, о которых вы упомянули страны на восточном фланге.