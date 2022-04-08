Когда один украинский шкафчик крепче второй армии мира: фото из уничтоженной Бородянки стало мемом
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Полочка из Бородянки
В социальных сетях много фото, которые уже стали знаковыми. Среди них кадр с разрушенной многоэтажки в Бородянке.
Кухонная полочка (с посудой!) — это единственное, что выжило из разрушенной секции дома. Это заметила фотокорреспондентка «Общественное. Новости» Лиза Серватинская. Также эту фотографию взяли за основу для своих иллюстраций Александр Греков и Дима Коваленко.
Рисунок Дима Коваленко
В комментариях под рисунками украинцы пишут, что мастеру, который делал эту мебель, а также тому, кто их устанавливал — это будет лучшая реклама, после того, как мы Победим и отстроим страну, лишь бы были живы и здоровы. «Когда один украинский шкаф крепче второй армии мира», — также отмечают корреспонденты. .
«Это фото поразило меня до самых глубин души, ведь оно на 100% отражает сущность и цель россиян относительно Украины и украинцев — уничтожить… В фигурке есть определенный символизм. Петух своим пением отгоняет нечисть и символизирует восход Солнца, развеивающий тьму. Петух — как символ солнца, света, огня и воинственности. А еще он является христианским символом раскаяния и это тоже достаточно символично, ведь многие из нас украинцев только сейчас поняли и осознал, что на самом деле война началась не 24.02.2022, а еще в 1 фев 2012 года.На уцелевшей полочке стоит керамическая фигурка «Петух» выполненная на легендарном Васильковском майоликовом заводе (1928-2019 годы) по образцу выдающегося мастера Прокопа Яковлевича Бидасюка, родившегося 14.03.18. прошел гражданскую войну, окончил Межигорский художественно-керамический техникум (плеяда Бойчукистов), был мастером художественной керамики и членом союза художников СССР, создал много оригинальных работ, которые сейчас хранятся, в частности в Национальном музее украинского народного декоративного искусства. , — рассказала «Вечернему Киеву» Наталья Дегтяренко.
Перепитывая картинки-мемы с полочкой с петушком украинцы также очень сочувствуют тем, людям чье жилье разрушили решисты. Оплакивают тех, кого убили.
Председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил, что с 29 многоэтажек Бородянки полностью уничтожено 8, еще 21 — повреждена. В городке нет военных объектов — только жилые дома, школы и детские сады. Генпрокурор Ирина Венедиктова, рассказала, что это наиболее разрушенный город Киевщины. По нему специально избивали 250-килограммовыми фугасными авиабомбами, «Ураганами» и «Смерчами»…
Сколько здесь будет жертв, пока трудно предсказать. Только из-под завалов двух разбомбленных многоквартирных домов достали 26 тел. Спасатели продолжают разбирать руины.
Кроме того, в Бородянку прибыл известный эксперт по международному уголовному праву Уэйн Джордаш, который «присоединился к юридическому фронту». Зло будет наказано по всем направлениям.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»