«Когда я бросал ядро, то представлял, что передо мной — пуйло». Украинские ветераны торжествовали на «Играх непокоренных»
Наши военные завоевали 16 медалей! И это несмотря на то, что из-за войны у спортсменов не было возможности готовиться к соревнованиям.
Фото с Facebook-страницы "Игорь непокоренных" Спортсмены вместе с волонтерами после третьего дня соревнований. A A+ A++
В этом году соревнования прошли в Гааге (Нидерланды). В этих международных спортивных играх, которые почти десять лет назад основал принц Гарри, участвуют люди, у которых есть боевой опыт и получили ранения. Стрельба из лука, легкая атлетика, бег на разные дистанции, прыжки в длину и толкание ядра, гонки на роверах, паверлифтинг и баскетбол в тележках, сидя волейбол, ручной велосипед и гребли на тренажерах — именно в таких видах спорта соревновались наши спортсмены. В результате получили 5 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей!
Среди тех, кто представлял на “Играх непокоренных” Украина, — 29-летний Виктор Легкодух. В 2014 году он получил на Донбассе ранение — в результате взрыва мины ему повредило спинной мозг. Сейчас мужчина передвигается в инвалидной коляске.
“К соревнованиям я, как и все остальные участники из Украины, по очевидным причинам почти не готовился, — говорит Виктор. — К счастью, имел дома тренажер для гребли, который когда-то приобрел. Пытался несколько раз в неделю заниматься на нем, а незадолго до выезда — почти каждый день…
Свою золотую медаль в толкании ядра и серебряную в гребле я посвятил всем украинцам, ВСУ, каждому волонтеру и каждому побратиму, которые сейчас отвоевывают нашу независимость”.
47-летний Дмитрий Афанасьев — тоже один из победителей “Игорь непокоренных”. В 2014 он также был на фронте. Во время уличных боев в Мариуполе получил ранение в живот. Пережил несколько операций, после которых снова учился ходить. На “Играх непокоренных” Дмитрий соревновался в стрельбе из лука и завоевал серебряную медаль.
“Кстати, сначала мы колебались, стоит ли ехать в Нидерланды, уместно ли это теперь, когда в Украине идет война, — говорит Дмитрий Афанасьев. — Однако со временем поняли, что это еще одна возможность прокричать на весь мир о том, как сильна наша Украина…”
“А поддержка иностранцев была безумной, — добавляет 39-летний Сергей Прядка, получивший золото из метания ядра. — Люди из разных уголков планеты, видя нас, выкрикивали “Слава Украине!” Это просто к муравьям по коже! Кстати, однажды к нам подошел принц Гарри, увидев, что мы – mdash; украинцы. В память сделали совместное фото.
С 2015-го по 2017 год Сергей Прядка воевал в зоне АТО. Во время эвакуации пострадавших получил ранения. Как результат — протез вместо правой конечности.
“Спорт стал своеобразной мотивацией жить дальше, — говорит собеседник. — Теперь развиваю в родных Черкассах парусный спорт, хочу приобщать к нему ветеранов, пусть только Украина победит в войне!”
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52-летний Родион Ситдиков тоже завоевал золото. “Когда бросал ядро, представлял, что передо мной — пуйло, — – рассказывает мужчина. — Я из села Макарова, которое рашисты захватили на следующий день после полномасштабного вторжения России в Украину. Десять дней провел в оккупации, а потом, когда рашисты начали искать атовцев, лесами, полями с Божьей помощью смог выбраться оттуда…”
В 2014 году Родион пошел воевать на Донбассе. “Я защищал Украину на фронте примерно год, — делится ветеран. — Впоследствии меня комиссовали по контузии, а потом нашли две опухоли в голове и опухоль в почке. Утешение я нашел в спорте…”
Интересно, что Родион Ситдиков родился в Сибири. Однако впоследствии переехал на учебу в Украину, остался здесь жить, женился. Сейчас считает себя украинцем и не хочет иметь ничего общего с родственниками, верящими российской пропаганде.
ТАЙРО, МЫ ЖДЕМ ТЕБЯ!
Кстати, в один из дней “Игорь непокоренных” наши участники вышли на церемонию с портретом тренера и побратима Дмитрия Сидорука, погибшего в Херсонской области 6 апреля, защищая Украину. “Верю, где-то там, на небе, он гордится нами!” — говорит Дмитрий Афанасьев.
“На соревнованиях в Гааге наше государство должно было представлять сборная из 20 человек, — говорит Светлана Судак, коммуникационная менеджерка “Игорь непокоренных”. — К сожалению, приехать удалось только 19, поскольку Юлия Паевская (Тайра) попала в плен рашистов. Россияне отказываются включать его в списки для обмена. Однако в соревнованиях участвовала ее дочь — Анна-София Пузанова, которая завоевала бронзовую медаль в категории новичков.
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