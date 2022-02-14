«Код Дюрера»: столичный музей представляет уникальные гравюры эпохи Возрождения
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Фрагмент гравюры «Мадонна с обезьяной» Фото: Музей Ханенко
К 550-летнему юбилею выдающегося немецкого мастера эпохи Возрождения1 Альбрехта Дюрера из собственной коллекции.
Гравюры принадлежат к разным периодам творчества и выполнены в трех техниках: гравюра на дереве, гравюра на меди и офорт. Также выставка знакомит с отдельными произведениями учеников и последователей художника, которые развивали его темы. Среди них: шедевры Зебальда Бехама, Ганса Бальдунга Грина, Альбрехта Альтдорфера, Вольфганга Губера и Лукаса Кранаха Младшего.
Киев» встретился с кураторшей экспозиции, заведующей отделом исследований европейской графики,искусствоведом Еленой Шостак, которая рассказала интересные подробности о выставке Альбрехта Дюрера.
Куратор экспозиции Елена Шостак. Фото из архива героини
-Госпожа Елена, почему большинство гравюр из экспозиции «Код Дюрера» представлены широкой аудитории впервые? проектах, но специальной выставки посвященной гравюрам этого мастера по коллекции музея еще не было.
Следует учитывать, что графика требует особых условий хранения, она не любит яркого освещения и должна храниться в темноте, мы можем ее показывать очень ограниченное время. Поэтому то, что эти гравюры не представлены в нашей основной экспозиции, вовсе не связано с браком выставочных помещений или другими факторами, но прежде всего мы должны обеспечить им необходимые условия сохранения, лишь время от времени радовать наших посетителей этими уникальными.
У нас большая коллекция немецких гравюр XVI века, это очень интересно, что мы можем представить мастерские работы разных авторов и исследовать особенности авторских техник и тематическое разнообразие этих произведений.< /p>
Фрагмент экспозиции. Фото: Татьяна Асадчева
—Известна ли история происхождения этих гравюр? Возможно, они как-то связаны с Богданом и Варварой Ханенко?
— На самом деле, в отличие от живописи, мы очень мало знаем о происхождении нашей коллекции графики. Доподлинно неизвестно, были ли супруги Ханенко пылкими поклонниками именно этого вида искусства. Богдан Иванович отмечал, что в молодые годы, когда он еще не имел достаточного капитала для приобретения произведений искусства, он покупал разные гравюры. Но никакого описания коллекции не сохранилось.
В более поздние годы у него были описания коллекции, вошедшие затем в завещание, но это не касалось гравюры. Скорее всего, Богдан Ханенко не считал именно гравюру особенно ценным видом искусства. По воспоминаниям, он и его современники-коллекционеры предпочитали репродукции известных произведений живописи в графике… После революции, никаких описаний гравюры не проводились. Первые методические исследования графики начались только перед Второй мировой войной, тогда же были составлены первые инвентари этих работ.
По нашим архивным сведениям, в библиотеке музея хранилась папка с надписью «Гравюры из коллекции Ханенко», папки со временем неоднократно заменялись, поэтому здесь сложно сказать, сохранились ли эти гравюры и какие они.…»
< styl -align:justify;"Значительная часть графических произведений происходит из Житомира: она пополнила коллекцию в 30-х годах прошлого столетия, еще несколько работ из частной коллекции, имеющих специальные печати. Но этот вопрос остается малоисследованным в наше время.
«Прогулка»
— В художественном проекте «Код Дюрера» огромное внимание уделяется детальному описанию каждой работы. Насколько было сложно расшифровать язык гравюры эпохи Возрождения со всеми ее скрытыми символами и деталями?
—Наше издание прежде всего ненаучное, а научно-популярное: мы должны рассказать языком интересным для зрителя то, что уже было изучено и остается актуальным в наше время.
В наших аннотациях из экспозиции и в нашем каталоге мы стремились перевести на понятный язык содержание каждой гравюры, чтобы поклонники искусства могли наслаждаться не только утонченным мастерством этих произведений, но и понимать о чем именно > Многие интересные источники появились на протяжении последних 40 лет, в частности исследования американского искусствоведа Элисон Стюарт, посвященные творчеству выдающегося ученика Дюрера — Зебальда Бехама (1500-1550).
Гравюра «Деревенский праздник» Зебальда Бехама. Фото: Музей Ханенко
— На выставке представлена его искусная работа «Сельский праздник», поражающая огромным количеством различных событий и персонажей, которые можно рассматривать бесконечно. Расскажите, пожалуйста,о нем?
— Зебальд Бехам учился в мастерской Альбрехта Дюрера и испытал значительное его влияние. В свое время его считали одним из самых известных в группе так называемых Малых мастеров. Громкую славу ему принесли небольшие сценки из жизни крестьян.
Гравюра «Сельская свадьба»является достаточно известным его произведением, которому посвящались многочисленные художественные дискуссии и исследования. Ее считают своеобразной энциклопедией тогдашних праздников, где есть множество интересных нюансов и подробностей. честь патрона местной церкви. Перед зрителем разворачиваются события, которые происходили неодновременно, а в течение нескольких дней. Одним из самых интересных персонажей является зубной врач-шарлатан и его сообщница, которая крадет кошелек у испуганного пациента.
На втором плане мы видим счастливую свадебную церемонию, а в центре произведения пьянствует компания солдат и простых крестьян в компании женщин легкого поведения. Считается, что в свое время произведение высказывало определенную политическую или религиозную позицию, однако в настоящее время оно скорее воспринимается как художественное свидетельство о жизни людей в XVI веке, полное юмора и истинных подробностей.
«Гравюра Мадонна с обезьяной». Фото: Татьяна Асадчева
— Еще один художественный шедевр экспозиции, который невозможно обойти вниманием: «Мадонна с обезьяной» Альбрехта Дюрера?
—Это одна из самых известных ранних гравюр художника, созданных в результате его первого путешествия в Италию . Изображение Марии похоже на Мадонн с картин флорентийского мастера Лоренцо де Креди (1459-1537), но в качестве фона Дюрер выбрал реальный пейзаж близ Нюрнберга, известный как «Дом рыбака на озере».
Обезьяна на гравюре также имеет чрезвычайно важное значение, это не только показ традиций богатых немецких семей, которые в то время часто держали в себе обезьян, но прежде всего олицетворение греховности. Животное изображено покорным, что означает, что Богородица преодолела и укротила грех.
«Мадонна с обезьяной» — это одна из первых работ, где мастер продемонстрировал новаторское и абсолютно виртуозное владение резцом. Он не только изображает трехмерные формы, но передает разные фактуры: облака в небе, прозрачную воду, мех обезьяны…
Кстати, известно, что эта работа происходит из частной коллекции известного коллекционера Василия Щавинского(1868-1924) и поступила в наш музей в 1931 году. Из его же коллекции в наш музей пришла знаменитая картина «Любовники» Пьера Луи Гудро, которая была вывезена в годы войны и недавно, в 2020 году наконец-то вернулась в наш музей.
Фрагмент гравюры «Сельская свадьба» Фото: Музей Ханенко
—Расскажите, пожалуйста, о Вашем сотрудничестве с бюро научно-технической экспертизы «АРТ-ЛАБ» в рамках проекта «Код Дюрера»?
— Наш музей уже долгое время сотрудничает с высокопрофессиональными учеными этого бюро, которые заинтересованы в работе с настоящими произведениями искусства.
По нашему проекту «Код Дюрера», то мы знаем, что из-за высокой популярности работы Дюрера очень часто копировали еще за жизнь художника.
Одним из таких мастеров был итальянский гравер и мастер репродукционной гравюры XVI века <Маркантонио Раймонди. Его работы были представлены на выставке «Дюрер» из коллекции Харьковского художественного музея, которая проходила три года назад в нашем музее…
Альбрехт Дюрер даже обращался к суда по защите своих авторских прав, но решение суда было достаточно своеобразным: можно было копировать саму работу, но ставить монограмму Дюрера запрещалось.
Фрагмент экспозиции. Фото: Татьяна Асадчева
Были обычно и те мастера, которые ставили на копиях свою монограмму, и у нас на выставке такие работы также представлены. Мы их называем «честным» копированием…
Кроме многочисленного количества копий и подделок, осуществленных за жизнь автора, активное возрождение общественного интереса к творчеству художника пришлось уже на ХІХ век. В то время была достаточно распространенной практика, что сохраненные деревянные доски после восстановления, использовались для дополнительного тиража.
Еще в 2017 году в одном из наших работ «Рождество Христово»мы заметили, что качество и цвет бумаги этой работы несколько отличается от других. Мы обратились за помощью к специалистам «АРТ-ЛАБа», где был проведен ряд экспертиз и установлено, что эта бумага была сделана в начале XIX века с древесины, хотя это отпечаток с доски Дюрера.
Гравюра «Рождество Христово» на бумаге XIX века. Фото: Татьяна Асадчева
Также в ХІХ веке уже появились новые технические возможности для создания репродукций, которые нужно было серьезно отличить и отделить. У нас есть одно такое произведение, которое я сначала считала очень некачественным оттиском. Когда мы с коллегами присмотрелись внимательнее, то поняли, что это фототипия — какая фотомеханическая репродукция получила распространение в конце позапрошлого столетия.
Благодаря экспертизе мы смогли выяснить точно время изготовления наших гравюр. Подавляющее большинство из них принадлежит к эпохе XVI века, несколько из них были напечатаны уже после смерти Альбрехта Дюрера. которых мы сомневались. Итак, анализы экспертов еще продолжаются…
—Были ли работы, которые после экспертизы не вошли в экспозицию?
— Да, мы исключили фототипии и гелиогравюры. Все, что представлено в экспозиции — это отпечатки из досок Альбрехта Дюрера и его последователей-современников.
Планировали с коллегами провести мастер-класс, чтобы показать, возможно даже у микроскоп, чем отличается подлинная работа от разного уровня подделок. Думаю, что это должно быть интересно, хотя и выходит за пределы нашей выставки.
Гравюра мастерской Лукаса Кранаха Младшего. Фото: Татьяна Асадчева
—Как удается поддерживать в хорошем состоянии гравюры, которым уже более 500 лет?
— Здесь следует знать одну интересную вещь, что бумага XVI столетия является прекрасной, сравнивая уже с ХІХ, когда ее производство стало массовым, что повлекло за собой резкое снижение его качества. Поэтому, если ничего плохого не делать, то более древняя бумага прекрасно сохраняется, приобретая со временем очень хороший сероватый оттенок, который хорошо воспринимается и не кажется испорченным.
Мы Кстати, не знаем, каким был первоначальный цвет этой бумаги, возможно он и не был белым в свое время….
Конечно, есть еще много дополнительных условий по сохранению этих произведений. Но, настоящие шедевры гравюры мы не очень часто показываем широкой аудитории. В экспозиции их обычно две или три работы.
У нас была выставка, посвященная коллекции Василия Щавинского, куда также вошли далеко не все произведения. Это связано с тем, что эти работы были привлечены в других проектах, поэтому еще не прошел достаточный промежуток времени, который их вновь выносить на свет. Это необходимо, чтобы поддерживать художественные шедевры в хорошем состоянии.
Увидеть уникальные гравюры можно до 27 февраля. Фото: Татьяна Асадчева
—Несколько раз в месяц Вы проводите кураторские экскурсии экспозицией. Как они проходят?
— Обычно, такие экскурсии проводятся раз в две недели, где рассказываю посетителям о влиянии Дюрера на развитие искусства гравюры, о символике графических произведений эпохи Возрождения и о работах по коллекции музея, представленные в экспозиции. Следующая кураторская экскурсия состоится 19 февраля в 14 часов.
Также в музее действует лекторий, где мы разбираем различные интересные темы. В конце января я читала лекцию «Святое или грешное. Между Дюрером и Брейгелем», где анализировала шедевр нюрнбергского художника Зебальда Бехама «Деревенский праздник», проведя параллель между ним и крестьянскими праздниками с картин выдающегося художника Питера Брейгеля Старшего, который напомнил только о создании.
Выставка «Код Дюрера»
Когда: до 27 февраля, музей работает среда—воскресенье: с 10:30 до 17: 30 (кассы до 17:00).
Где: ул. Терещенковская 15-17
Стоимость билета: 50 гривен.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»