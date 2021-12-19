Ко Дню святого Николая столичные полицейские подарили школьникам подарки
Полицейские подарили школьникам подарки. Фото: прессслужба Полиции Киева
Дети пробовали сладости и слушали увлекательные истории правоохранителей.
Уже более пятнадцати лет полицейские оказывают свою поддержку специальной столичной школе № 11. Традиционно и в этом году ко Дню святого Николая в школу посетил заместитель командира полка полиции особого назначения №1 полиции Киева Константин Кобзарь. Полицейский подарил воспитанникам сладкие подарки и с увлечением принял участие в новогоднем празднике. Кстати, работники полиции уже много лет сотрудничают со школой и своим примером храбрости. /p>
Воспитанники специальной столичной школы № 11
Мы каждый год наведываемся к школьникам с подарками и интересными рассказами. С некоторыми даже поддерживаем отношения после выпуска из заведения. Полицейский для детей образец мужества, а они для нас — маленькие граждане, нуждающиеся в общении и друзьях», — комментирует Константин Кобзарь.
Дети интересовались тем , как это быть полицейским и спасти мир от воров, а также договаривались о следующей встрече.
«Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку и обращаться за помощью или советом. Мы круглосуточно на страже вашей безопасности. Для каждого полицейского такие меры — это стимул становиться лучше», — подытожил в своем обращении к ученикам спецназначен.
Директор заведения в свою очередь поблагодарила гостей за поддержку учреждения и поздравила собравшихся с грядущими праздниками.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»