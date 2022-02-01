Ко Дню хиджаба на Крещатике мусульманки будут дарить розы
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Акция проходит традиционно 1 февраля. Фото из архива «Вечернего Киева»
1 февраля, в Международный день хиджаба, активистки Всеукраинской ассоциации мусульманок организуют акцию.
Традиционно в этот день они выходят на центральные улицы города, чтобы дарить прохожим женщинам цветы. Акции пройдут в 18 городах города. В частности, в Киеве на Крещатике акция начнется в 14:00 у входа в метр.
В этот день мусульманки всего мира напоминают женщинам о женственности, скромности, показывают людям, что хищник — это красиво, скромно, и никак не угроза для общества, а наоборот — украшение. Они обращают внимание. носящие хиджаб не по принуждению, это их собственный выбор. А также символ – символ достоинства, скромности и женщины.
Акция демонстрирует активность мусульманок. Фото из архива «Вечернего Киева»
«В Украине мы проводим акцию уже пять лет. Каждый год с реакции прохожих замечаем, что украинское общество становится более лояльным и приветливым к мусульманкам. Люди понимают, что мусульмане живут рядом с такими же членами общества, как они, рассказала „Вечернему Киеву“ президент Всеукраинской ассоциации мусульманок Екатерина Юрченко.— Также в 2019 году мы добились, что мусульманкам разрешили фотографироваться на документы в хиджабе. И в государственных учреждениях уже нет поводов для конфликтных ситуаций по этому поводу». -daruvatimut-trojandi-3876ca2.jpg» alt=»К Дню хиджаба на Крещатике мусульманки будут дарить розы» />
В столице цветы дарят возле метро «Хрещатик». Фото из архива «Вечернего Киева»
Она рассказала, что к акции роз присоединяется все больше участников.
«Мы стремимся не просто подарить женщинам цветы и порадовать их. Но и показать, что мусульманка — активная, не такая, как ее стереотипно изображают, в частности в средствах массовой информации. Что она осведомлена и одевается так по собственной воле, а не по принуждению отца или мужа. Хиджаб — это наша корона, мы с гордостью ее носим. Мы любим свой платок».
Екатерина Юрченко ведет в Инстаграмме аккаунт «Жизнь вхиджабе», в котором делится особенностями жизни мусульманок в современном мире.
«Я не была героиней, которая в первый же день одела платок и не сняла его больше. Нет, я прошла долгий путь самобичевания, перепадов настроения и колебаний. Но всегда без платка меня поглощало чувство стыда, когда видела сестер на улице или братьях. Они даже не подозревали, что я тоже мусульманка. И мне было больно от того, что они не знали, я — часть их мира, — рассказала она в аккаунте. — Но какими бы эти испытания не были, я поняла одно — в платке я счастливее, я спокойнее, и я понимаю, что стоит большего».
Кроме того, к Международному дню хиджаба проходят тематические мероприятия в молитвенных мусульманских помещениях. Женщины-мусульманки делятся, у кого был путь к этому, проводят чаепитие, объединяются вокруг любви к хиджабу. А также в течение месяца устраивают марафоны в социальных сетях, снимают клипы, посвященные хиджабу.
Всемирный День хиджаба отмечается 1 февраля с 2013 года. Праздник ввели, чтобы донести, что ношение хиджаба подчеркивает право женщины следовать традиционной культуре. Хиджаб — одежда, закрывающая тело и волосы женщины, ее должны носить мусульманки в присутствии посторонних мужчин. В День хиджаба мусульманки проводят разнообразные акции по всему миру, чтобы сломать стереотипы, показать свою дружественность и открытость. Также женщины демонстрируют, что их традиционная одежда яркая и стильная.
Кроме того, сегодня в Китае наступает Новый год. Его символом стал Черный или Синий Водяной Тигр. Вчера по случаю праздника тематической проекцией подсветили здание КГГА.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»