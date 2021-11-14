Ко Дню Достоинства и Свободы в Киеве проведут толоку
Толока продлится около трех часов. Фото: музей Революции Достоинства
Киевлян приглашают вместе убрать территорию аллеи Героев Небесной Сотни.
Накануне Дня Достоинства и Свободы, 19 ноября, на аллее Героев Небесной Сотни состоится толока.
Убрать народный мемориал героев, аллею, место будущего музея и территорию возле деревянной часовни приглашают всех желающих. К толоке также присоединятся и работники Музея Майдана и коммунальные службы КГГА.
Организаторы обещают обеспечить всех орудиями труда. Толока начнется в 10:00 и продлится до 13:00.
21 ноября в Украине отмечается День Достоинства и Свободы. В этот день, с интервалом в девять лет, начались два судьбоносных для современной Украины события: Оранжевая революция 2004-го и революция Достоинства 2013-го.
В этом году ко Дню Достоинства и Свободы Национальный музей с партнерами подготовил выставки, презентации, обсуждение фильмов, памятные мероприятия и социальную рекламу. .
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»