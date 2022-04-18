Книжный Арсенал, который должен был пройти в Киеве в мае, перенесли на «после победы»
ХІ Книжный Арсенал был запланирован на 25–29 мая 2022 года. Фото: Книжный Арсенал
Война вносит коррективы на всех фронтах, в том числе и культурном. Организаторы официально сообщили, что величайший и важнейший литературно-художественный фестиваль столицы «Книжный Арсенал» в мае 2022 года не состоится.«С момента полномасштабного вторжения в Украину с стороны России прошло полтора месяца, и сегодня мы вынуждены сообщить, что команда Художественного арсенала приняла очевидное, однако тяжелое решение: Международный фестиваль „Книжный Арсенал“ в мае — Украинский народ мужественно защищает страну, дает отпор врагу на разных фронтах, и мы все понимаем — для окончательной победы нам еще нужно время».
В то же время команда фестиваля работает на поддержку издательской сферы и литературной сцены . Сегодня активность сосредоточили по трем направлениям:
- информируют мировое книжное сообщество о российско-украинской войне, развивают коалицию культурных институций по бойкоту российского культурного продукта и бизнеса,
- в сотрудничестве с коллегами из литературной лаборатории реализовали, переформатировав в соответствии с требованиями времени, финал проекта «Украина—Шотландия: Литературный проект сотрудничества» событием Translation in Focus: Beyond Any Curtain; вместе с отделом образовательных программ Художественного Арсенала запустили подростковый проект «Антитвор—2022»;
- проект «Литература на экспорт»трансформируется — теперь он направлен на распространение каталогов наших издателей за границей. Это помогает налаживать и углублять сотрудничество с иностранными партнерами и поддерживать украинских издательств. Члены команды в составе рабочей группы профильных институтов культуры уже обеспечили участие Украины в формате стенда-манифеста в книжной ярмарке в Болоньи (21-24 марта), в Лондонской книжной ярмарке (5-7 апреля).
«Сейчас цель нашей деятельности — работать на сохранение институции и команды, а следовательно на поддержку книги и ее аудитории, работать на победу. А после победы наша команда вернется к тому, что любит и умеет: мы будем готовить и непременно проведем XI Книжный Арсенал, с его неповторимой атмосферой свободы высказываний, дискуссий, встреч читателей и письменников. отмечает оргкомитет фестиваля.
Недавно Читом обнародовало исследования, как работают украинские издательства в условиях войны. Согласно результатам опроса, 39% издательств не прекратили свою работу во время войны, 51,2% изменили форму деятельности (т.е. работают частично, онлайн или офлайн), однако 9,8% не смогли продолжить свою деятельность.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»