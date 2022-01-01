Книги для киевлян, создающих новогодне-рождественскую атмосферу
Книги, которые помогут создать праздничное настроение, должны быть у каждого. Фото: Наталья Марков
Для тех, кто еще размышляет, какие приобрести книги, «Вечерний Киев» сделал рождественскую подборку, которая станет украшением книжной полки, подарит хорошее настроение и сможет создать традицию — перечитывать семьей те или иные страницы под время зимних праздников.
В первые дни работы программы «Поддержка» «легли» сайты многих интернет-магазинов и издательств. Они оказались просто неготовыми обрабатывать такое количество запросов и сразу наращивают силы и допечатывают тиражи. Мы попытались уложиться в тысячу гривен. Хотя, хороших, хороших книг о Новом году и Рождества очень и очень много для взрослых и детей, потому что именно в это время есть особый запрос на добро и чудо.
Почти 180 лет история Скруджа заставляет делать переоценку жизни
Чарльз Диккенс «Рождественские повести»
«Рождественская песня в прозе, или рождественский рассказ с привидениями» — это, пожалуй, самая знаменитая рождественская история. Участливый к чужой беде Диккенс написал этот рассказ, когда сам был в затруднении — гонорары за изданные романы падали, жена забеременела пятым ребенком, а мир вокруг был глух к памфлетам о судьбе рабочих и детей. Поэтому 19 декабря 1843 года появилась книга, которая уже более 170 лет имеет огромное влияние на общество. По крайней мере, накануне Рождества.
В произведении рассказывается о старом скряге Эбенезера Скруджа, к которому приходит призрак его бывшего компаньона Джейкоба Марли, а также духи Прошедшего, Настоящего и Будущего Рождества, которые заставляют его пересмотреть свое отношение<. /p>
«Рождественская песня» стала большим успехом для Диккенса. Первый тираж насчитывал шесть тысяч экземпляров, разошедшихся в течение трех дней. В следующие годы Чарльз Диккенс написал еще несколько произведений на рождественскую тематику: «Новогодние колокола» (1844), «Сверчок домашнего очага» (1845), «Битва жизни» (1846), «Одержимый» (184). Сейчас это считается «каноническим» рождественским сборником, разошедшимся миллионными тиражами. В Украине она представлена в корзине нескольких издательств. В частности, «Учебная книга Богдан» предлагает сборник за 130 гривен.
«Рождественская свинка» — великолепный подарок под елку
Джоан Роллинг «Рождественская свинка»
Поколение, выросшее вместе с Гарри Поттером с удовольствием будет читать своим детям «Рождественскую свинку». Это первое детское произведение Джоан Ролинг после серии о мальчике-волшебнике.
История начинается очень банально. Счастливая семья у которой есть малыш-Джек. Он очень любит свою детскую игрушку, Галну Слюнку, которую он зовет ГС. Свинка всегда была возле него — в добрые времена. Но однажды случилась ужасная вещь — ГС выбросила из окна автомобиля девочка, которая раньше очень помогла Джеку. Хорошие дети могут совершать плохие поступки. Так, как и взрослые.
В ночь перед Рождеством случаются разные чудеса и неожиданности, и все вокруг оживает, даже игрушки… У новейшей Джековой игрушки, по имени Рождественская Свинка рождается дерзкая идея — они вместе отправляются в страшно рискованное путешествие. ужасного Згубника… В приключении есть и Санта-Клаус, который готов помогать, но слишком озабочен своими делами, поэтому мальчику приходится рассчитывать на себя.
«Рождественская Свинка» восторженно «проглотит» целая семья, ведь ее написала лучшая рассказчица мира, а перевел на украинский «отец» Гарри Поттера Виктор Морозов.
В конце концов, «АБАБАГАЛАМАГА» сделала такое издание, что приятно взять в руки взрослым и детям. За яркой суперобложкой скрыта изысканная книга. Сейчас на сайте издательства можно приобрести со скидкой за 270 гривен.
Рождествовр. Фото со страницы «Издательства Старого Льва»
Том Флетчер «Роздвозавр»
Трогательная история о приключениях Уильяма Трандла. Это десятилетний, прикованный к инвалидной коляске мальчик, который обожает динозавров. Он живет вместе со своим папой Бобом в маленьком наклонном домике на окраине городка.
Эта история, несколько перекликающаяся с «Чарли и шоколадной фабрикой» Роальда Дала. «Звездой» этого рассказа является динозавр. Которых, конечно, уже давно нет, но если очень мечтать и верить, то в канун Рождества найдется одно динозавровое яйцо, что миллионы лет пролежало в толще льда…
Том Флетчер — известный британский певец, композитор, автор песен, основатель и лидер упрек группы «McFly», которые несколько лет подряд признавали лучшей группой Великобритании. Потому Флетчеру удалось создать невероятно теплую, смешную историю. Огромный плюс какой еще и в том, что если Вам понравится эта сказка, то вы сможете найти продолжение — «Роздвозавр и зимняя ведьма» и «Роздвозавр и список Нечемнюхов».
из двух книг «Издательство Старого Льва» предлагает за 342 гривны. Тираж с рассказом о списке Нечемнюхов сейчас раскупили.
Более 5,5 млн вакцинированных украинцев подали заявление на получение 1 тыс. грн от государства в пределах программы «Поддержка». По состоянию на 29 декабря 2021 года на спецсчета украинцев было переведено более 3,6 млрд грн, из которых граждане уже потратили более 365 млн грн. По информации правительства, 35% этих средств украинцы потратили на книжную продукцию, 32% — на посещение кинотеатров, 11% — на железнодорожные перевозки и 10% на другие направления.
Наталья МАРКОВ , «Вечерний Киев»