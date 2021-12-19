Клопотенко поделился рецептом праздничного имбирно-медового печенья

magictr | 19.12.2021 | Новости | Комментариев нет

Клопотенко поделился рецептом праздничного -медового печенья

Клопотенко поделился рецептом праздничного имбирно-медового печенья

Приготовить вкусности можно за 40 минут.

Традиционно к дню Святого Николая готовят имбирно-медовое печенье в виде маленьких человечков. Готовить этот вкус очень легко и быстро. Кроме того, в процесс можно приобщить детей, а они это очень любят. В конце концов, вместе готовить повеселее.

После того, как печенье будет готово, не спешите его есть: чтобы «николайчики» были еще красивее, их можно раскрасить глазурью. Вкусить выпечкой лучше, когда глазурь застынет.

Рецептом вкусных «николайчиков», поделился ресторатор Евгений Клопотенко.

ИНГРЕДИЕНТЫ< /p>

• 350 г мука

• 150 г сахара

• 150 г меда (гречишный)

• 75 гмасла

• 1 ст. л. коньяка (или рома)

• 1 ч. л. разрыхлителя

• 1 ст. л. какао

• ½ ч. л. имбиря (молотый)

• ½ ч. л. кардамон (молотый)

• 1 яйцо

• 1 ст. л. сахарной пудры

ШАГ 1

Клопотенко поделился рецептом праздничного имбирно-медового печенья

Перемешайте и оставьте массу остыть

В миске соедините 75 г сливочного масла, 150 г сахара и 150 г меда. Прогрейте на водяной бане до полного растворения и объединения. Добавьте 1 ч. л. разрыхлителя и 1 яйцо, перемешайте и оставьте массу остыть до комнатной температуры в течение 20 минут.

ШАГ 2

Клопотенко поделился рецептом праздничного имбирно-мед

Добавьте в миску ром

Потом добавьте в миску ром (примерно 1 ст. л.).

ШАГ 3

Клопотенко поделился рецептом праздничного имбирно-медового печенья

Добавьте какао

Далее добавьте в миску 1 столовую ложку какао. Аккуратно перемешайте.

ШАГ 4

Клопотенко поделился рецептом праздничного имбирно-медового печенья

Смешайте сухие ингредиенты

ШАГ 5

Клопотенко поделился рецептом праздничного имбирно-медового печенья

Замесите тесто

Смешайте сухие ингредиенты со смесью яйца и масла. Замесите тесто. Возможно, вам понадобится немного больше муки, в зависимости от качества и уровня в ней клейковины.

ШАГ 6

Клопотенко поделился рецептом праздничного имбирно-медового печенья

Раскатайте тесто

Раскатайте тесто в кусок толщиной 0 ,5 см. При помощи формочек придайте тесту форму человечков. Можно использовать любые другие формы.

ШАГ 7

Клопотенко поделился рецептом праздничного имбирно-медового печенья

Выложите печенье на противень, застелене< Выложите печенье на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов 10-12 минут. По желанию украсьте готовое печенье сахарной пудрой (1 ст. л.).

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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