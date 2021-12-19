Клопотенко поделился рецептом праздничного имбирно-медового печенья
Клопотенко поделился рецептом праздничного имбирно-медового печенья
Приготовить вкусности можно за 40 минут.
Традиционно к дню Святого Николая готовят имбирно-медовое печенье в виде маленьких человечков. Готовить этот вкус очень легко и быстро. Кроме того, в процесс можно приобщить детей, а они это очень любят. В конце концов, вместе готовить повеселее.
После того, как печенье будет готово, не спешите его есть: чтобы «николайчики» были еще красивее, их можно раскрасить глазурью. Вкусить выпечкой лучше, когда глазурь застынет.
Рецептом вкусных «николайчиков», поделился ресторатор Евгений Клопотенко.
ИНГРЕДИЕНТЫ< /p>
• 350 г мука
• 150 г сахара
• 150 г меда (гречишный)
• 75 гмасла
• 1 ст. л. коньяка (или рома)
• 1 ч. л. разрыхлителя
• 1 ст. л. какао
• ½ ч. л. имбиря (молотый)
• ½ ч. л. кардамон (молотый)
• 1 яйцо
• 1 ст. л. сахарной пудры
ШАГ 1
Перемешайте и оставьте массу остыть
В миске соедините 75 г сливочного масла, 150 г сахара и 150 г меда. Прогрейте на водяной бане до полного растворения и объединения. Добавьте 1 ч. л. разрыхлителя и 1 яйцо, перемешайте и оставьте массу остыть до комнатной температуры в течение 20 минут.
ШАГ 2
Добавьте в миску ром
Потом добавьте в миску ром (примерно 1 ст. л.).
ШАГ 3
Добавьте какао
Далее добавьте в миску 1 столовую ложку какао. Аккуратно перемешайте.
ШАГ 4
Смешайте сухие ингредиенты
ШАГ 5
Замесите тесто
Смешайте сухие ингредиенты со смесью яйца и масла. Замесите тесто. Возможно, вам понадобится немного больше муки, в зависимости от качества и уровня в ней клейковины.
ШАГ 6
Раскатайте тесто
Раскатайте тесто в кусок толщиной 0 ,5 см. При помощи формочек придайте тесту форму человечков. Можно использовать любые другие формы.
ШАГ 7
Выложите печенье на противень, застелене< Выложите печенье на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов 10-12 минут. По желанию украсьте готовое печенье сахарной пудрой (1 ст. л.).
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»