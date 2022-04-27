Кличко звонил Портникову по переименованию улиц: призывал не качать лодку
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Коллаж «Вечернего Киева»
Виталий Портников опубликовал пост «об отсутствии критериев».
Журналист и политический эксперт Виталий Портников опубликовал в своем фейсбуке пост, в котором раскритиковал перечень киевских улиц, которые предлагают переименовать. Портников говорит, что его пост — об отсутствии критериев в формулировании списка улиц до переименования. Мол, «одних агентов с карты забирают, других оставляют».
«С карты города должны исчезнуть, среди прочих, имена украинского поэта Николая Бажана, украинского поэта Голубого, украинского актера Амвросия Бучмы, украинского писателя Андрея Головко, украинского композитора Константина Данькевича, украинского композитора Филиппа Козицкого (…). Это разные люди, которых объединяет только то, что все они являются деятелями украинской Советской культуры. Мы полностью от нее отказываемся? Хорошо, но почему тогда не от всей?» — пишет Виталий Портников.
Сообщение Виталий Портникова в фейсбуке
В сообщении он спрашивает, точно ли мы отказываемся от всех украинских ученых, работавших в Советский период. И если да, то по какому критерию.
«Мне кажется, это важные и концептуальные вопросы. Потому что за несколько недель мы не увидим на карте Киева не только фамилий российских деятелей, но и украинских тоже», — говорится в посте. глава Виталий Кличко.Во время разговора мэр объяснил и подчеркнул, что список улиц до переименования — это только перечень депутатских предложений. И каждое предложение будет обсуждаться комиссией по переименованию. Портников отметил, что «считает это логичным подходом».
Кстати, во время последнего заседания сессии Киевсовета 15 апреля Кличко подал проект решения о переименовании сквера Дружбы между Киевом и Москвой в сквер Героев Мариупо. Депутаты поддержали эту инициативу. Тогда мэр подчеркнул:
«В Киеве еще есть десятки улиц и объектов с названиями, связанными с агрессором. Их переименование актуально. Поэтому мы выработаем новые названия, которые будут носить эти улицы, проспекты, станции метро и другие объекты. На этой процедуре мы выделили время до 9 мая. Обработаем пакетом и примем комплексное решение на заседании Киевсовета».
Новая война России против Украины спровоцировала завершение дерусификации и декоммунизации в Киеве. В настоящее время городской совет собирает предложения новых названий для улиц, переулков, аллей, проспектов, шоссе. Перечень городских объектов, которые необходимо переименовать, уже увеличили до 467. Подать свое предложение можно до 1 мая.
Полный список объектов, а также образец оформления обоснования относительно новых названий можно найти по ссылке.
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Напомним, продолжается онлайн опрос среди киевлян по поводу новых названий 5 станций метрополитена. Подавать свои предложения можно до 15 мая.
Для чего нам нужно это переименование, на каких названиях настаивают историки и киевляне, почему нельзя покидать Минску, но надо покинуть Берестейскую, и что не так с Пушкином, интервью «Вечернему Киеву» с Наталией Старченко, доктором исторических наук.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»