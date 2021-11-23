Кличко заявил о необходимости мобилизации всех ресурсов на нужды обороны
Виталий Кличко призвал разработать план действий на случай новой агрессии РФ: Алексей Самсонов
Мэр Киева Виталий Кличко высказался о возможном наступлении России на Украину.
Городской голова считает нужным мобилизовать все ресурсы на оборону и разработать четкий план действий на случай новой агрессии России. Об этом Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.
«Уже три недели весь мир наблюдает довольно странную картину. Опираясь на данные космической разведки, США и другие партнеры Украины на Западе предупреждают о реальной возможности нового широкомасштабного наступления России на наше государство. Высшее руководство Украины сначала вообще не видело признаков подготовки врага к новому акту агрессии. А теперь пытается подвергнуть сомнению вероятность развития событий по такому сценарию»,— написал Виталий Кличко.
Мало того, как заметил городской голова, тех, кто призывает к особой бдительности, обвиняют в распространении панических настроений. . Мы гордимся героизмом и боевой подготовкой наших воинов. Впрочем, мы не можем допустить, чтобы они и вся страна заплатили дорогой ценой за самоуспокоенность и шапкозабросочные настроения высшего руководства государства»,— заявил Виталий Кличко.
По его словам, чтобы сорвать планы агрессора, нужна мобилизация всех ресурсов на нужды обороны, «а не растрата их на сомнительные проекты». Мэр Киева считает, что нужен также честный разговор с обществом по поводу серьезности вызовов, с которыми сталкивается Украина в сфере безопасности, включая энергетику.
«Наконец, нужен четкий план действий на случай экстремальной ситуации, скоординированный с нашими союзниками и партнерами. В очередной раз враг испытывает Украину на прочность. Мы не имеем права промахнуться», — сказал Виталий Кличко.
На днях руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия собрала более 92 тысяч военнослужащих возле наших границ и готовится к нападению в конце января—начале февраля. Он заявил, что во время атаки россияне могут применить авиацию, артиллерию и бронетанковые войска с десантными ударами на востоке, Одессе и Мариуполе, а также вторжением через Беларусь.
Александр ГАЛУХ