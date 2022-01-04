Кличко ушел в отпуск по семейным обстоятельствам

magictr | 04.01.2022 | Политика | Комментариев нет

Кличко пошел в отпуск по 

Председатель Киева отбыл в отпуск без сохранения зарплаты. Фото: Борис Корпусенко

Городской глава взял отпуск на три дня.

С сегодняшнего дня, 4 января, и до четверга, 6 января, киевский городской голова Виталий Кличко ушел в отпуск. Об этом сообщается в распоряжении на сайте Киевской городской государственной администрации.

В документе говорится, что глава Киева отбывает в отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам.

Кличко пошел в отпуск по&nbp;семейным обстоятельствам>«>> </p> <p>Отметим, что правительство установило график выходных и рабочих дней на весь период 2022 года. В январе будет 19 рабочих и 12 выходных и праздничных дней. Всего в 2022 году у работающих будет 116 выходных дней -105 выходных и 11 праздничных дней и дней религиозных праздников, а остальные 249 календарных дней — рабочие.</p> <p><strong> , «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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