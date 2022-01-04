Кличко ушел в отпуск по семейным обстоятельствам
04.01.2022 | Политика | Комментариев нет|
Председатель Киева отбыл в отпуск без сохранения зарплаты. Фото: Борис Корпусенко
Городской глава взял отпуск на три дня.
С сегодняшнего дня, 4 января, и до четверга, 6 января, киевский городской голова Виталий Кличко ушел в отпуск. Об этом сообщается в распоряжении на сайте Киевской городской государственной администрации.
В документе говорится, что глава Киева отбывает в отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам.