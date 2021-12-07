Кличко вручил награды по случаю Дня местного самоуправления

magictr | 07.12.2021 | Политика | Комментариев нет

Кличко вручил по случаю Дня местного самоуправления

Почетную грамоту от Кабмина получил директор Департамента общественных коммуникаций Роман Лелюк. Фото: Алексей Самсонов

Награды получили 39 работников структурных подразделений города.

Сегодня, 7 декабря, в Украине отмечают День местного самоуправления. Специально добавить мэр Киева Виталий Кличко отметил должностных лиц, работающих в муниципалитете, научных работников, культурных и общественных деятелей, преподавателей и госслужащих. Награды получили 39 киевлян.

В приветственном слове Кличко упомянул, что самое местное самоуправление является основой гражданского общества. И позволяет жителям общин участвовать в управлении и влиять на развитие своего города или поселка. А также напомнил об ответственности, которая лежит на всех работающих на этой службе.

Кличко вручил отзнаки самоуправление

Вручение состоялось в Колонном зале КГГА

«Мы отвечаем за благосостояние и комфорт жителей столицы. За развитие и будущее Киева. Да, сегодня перед нами много вызовов. И не все планы удается реализовать быстро и сразу. Но мы работаем, преодолеваем кризисные ситуации, воплощаем проекты, изменяющие нашу столицу и жизнь ее жителей. Убежден: альтернативы сильному местному самоуправлению в демократическом государстве нет. А мы строим демократическую, сильную и успешную Украину!» — заметил Виталий Кличко.

Кличко вручил награды по случаю Дня местного самоуправления

Виталий Кличко

Среди наград:

  • ордена «За Заслуги» I, II и III степени;
  • ордена Княгини Ольги III степени;
  • звание «Заслуженный деятель искусств Украины»;
  • «Заслуженный работник культуры»;
  • «Заслуженный работник образования»;
  • «Заслуженный деятель науки и техники Украины»;
  • Почетные грамоты Кабинета Министров и Верховной Рады;
  • знаки Киевского городского головы.

Кличко вручил отзнаки самоуправление

Отметили также председателя Святошинской РГА Сергея Павловского

Виталий Кличко подчеркнул, что благодаря их труду и профессионализму столица и наша страна меняются и >

«Желаю всем вам успехов в задуманных делах, энергии и оптимизма, крепкого здоровья, мира и благополучия. И продолжим вместе воплощать преобразования в Киеве!» — подчеркнул Виталий Кличко.

Почетную грамоту Кабинета Министров получил и директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Роман Лелюк. А также наградили двух работников Департамента — Анатолия Данильчук и Наталию Петрову. Отметили и главу Святошинской РГА Сергея Павловского. Благодарность из рук мэра получил и работник Центра публичной информации и коммуникации Александр Федченко.

Все фото — Алексей Самсонов для «Вечернего Киева». /wp-content/uploads/2021/12/klichko-vruchiv-vidznaki-znbspnagodi-dnja-miscevogo-samovrjaduvannja-332ed5d.jpg» alt=»Кличко вручил отличия по случаю Дня местного самоуправления» >Кличко вручил награды& самоуправление

Кличко вручил награды по случаю Дня местного самоуправления

Благодарность из рук мэра получил и работник Центра публичной информации и коммуникации Александр Федченко

Кличко вручил награды по случаю Дня местного самоуправления

Кличко вручил награды по случаю Дня местного самоуправления

Кличко вручил награды по случаю Дня местного самоуправления> Кличко вручил отзнаки самоуправление

Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»

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