Кличко вручил награды по случаю Дня местного самоуправления
Почетную грамоту от Кабмина получил директор Департамента общественных коммуникаций Роман Лелюк. Фото: Алексей Самсонов
Награды получили 39 работников структурных подразделений города.
Сегодня, 7 декабря, в Украине отмечают День местного самоуправления. Специально добавить мэр Киева Виталий Кличко отметил должностных лиц, работающих в муниципалитете, научных работников, культурных и общественных деятелей, преподавателей и госслужащих. Награды получили 39 киевлян.
В приветственном слове Кличко упомянул, что самое местное самоуправление является основой гражданского общества. И позволяет жителям общин участвовать в управлении и влиять на развитие своего города или поселка. А также напомнил об ответственности, которая лежит на всех работающих на этой службе.
Вручение состоялось в Колонном зале КГГА
«Мы отвечаем за благосостояние и комфорт жителей столицы. За развитие и будущее Киева. Да, сегодня перед нами много вызовов. И не все планы удается реализовать быстро и сразу. Но мы работаем, преодолеваем кризисные ситуации, воплощаем проекты, изменяющие нашу столицу и жизнь ее жителей. Убежден: альтернативы сильному местному самоуправлению в демократическом государстве нет. А мы строим демократическую, сильную и успешную Украину!» — заметил Виталий Кличко.
Виталий Кличко
Среди наград:
- ордена «За Заслуги» I, II и III степени;
- ордена Княгини Ольги III степени;
- звание «Заслуженный деятель искусств Украины»;
- «Заслуженный работник культуры»;
- «Заслуженный работник образования»;
- «Заслуженный деятель науки и техники Украины»;
- Почетные грамоты Кабинета Министров и Верховной Рады;
- знаки Киевского городского головы.
Отметили также председателя Святошинской РГА Сергея Павловского
Виталий Кличко подчеркнул, что благодаря их труду и профессионализму столица и наша страна меняются и >
«Желаю всем вам успехов в задуманных делах, энергии и оптимизма, крепкого здоровья, мира и благополучия. И продолжим вместе воплощать преобразования в Киеве!» — подчеркнул Виталий Кличко.
Почетную грамоту Кабинета Министров получил и директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Роман Лелюк. А также наградили двух работников Департамента — Анатолия Данильчук и Наталию Петрову. Отметили и главу Святошинской РГА Сергея Павловского. Благодарность из рук мэра получил и работник Центра публичной информации и коммуникации Александр Федченко.
Все фото — Алексей Самсонов для «Вечернего Киева». /wp-content/uploads/2021/12/klichko-vruchiv-vidznaki-znbspnagodi-dnja-miscevogo-samovrjaduvannja-332ed5d.jpg» alt=»Кличко вручил отличия по случаю Дня местного самоуправления» >
Благодарность из рук мэра получил и работник Центра публичной информации и коммуникации Александр Федченко
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Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»