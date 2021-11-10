Кличко рассказал об очередях из скорых в больнице и в крематорий
Система здравоохранения столицы работает уже на грани возможностей. Фото: Минздрав
В Киеве ухудшается ситуация с распространением коронавируса. За минувшие сутки в городе обнаружили еще 1740 больных коронавирусом. 73 человека умерли.
Из-за этогомэр столицы Виталий Кличко устроил срочный онлайн-брифинг, потому что слишком тревожная статистика. Печальный рекорд по количеству смертей от наковыри. Среди умерших за прошедшие сутки: 35 человек в возрасте от 26 до 85 лет. Но 38 женщин — от 34 до 95 лет.
«Давайте говорить серьезно: Мы сегодня — на войне, где невидимый вирус стремительно распространяется и поражает и убивает все больше граждан >», — сообщил мэр Киева.
Он напомнил, что Киев находится в красной зоне, где действуют достаточно серьезные ограничения, и ситуация ухудшается. Так мэру ежедневно звонят по телефону десятки человек. Одни просят помочь госпитализировать своих близких. Другие — похоронить…
«У нас очереди в ритуальную службу по справкам о смерти. И очереди в крематорий. У нас очереди из быстрых в приемных отделениях больниц. Кто-то не верит в это и говорит всякие глупости?! То пойдите и посмотрите! Поговорите с врачами и родственниками больных»,— подчеркнул Виталий Кличко.
Киевлян еще раз просят соблюдать правила безопасности — носить маски, использовать антисептики, соблюдать дистанцию. А также — вакцинироваться тех граждан, кто этого еще не сделал.
Система здравоохранения столицы работает уже на грани возможностей. Ведь каждый день в больнице госпитализируют более полутысячи больных. В целом же, заполненность кроватей в медучреждениях Киева сегодня — 73%. А в отдельных больницах — 99-100 процентов. 85% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке. Кровати с кислородом заполнены более 70 процентов.
На сегодняшний день в городе к приему больных коронавирусом подготовлены более 6 тысяч коек. Из них около 90% в коммунальных медучреждениях обеспечены кислородом. Также в столице есть почти 500 аппаратов искусственной вентиляции легких.
Также чаще стали болеть дети — сегодня в столичных больницах находятся 85 детей с коронавирусом и подозрением на заболевание. 4 из — в реанимациях. Такого количества детей в больницах не было во все предыдущие волны вируса. Поэтому городские власти решили, что на следующий день школьники продолжат обучение в дистанционном режиме.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»