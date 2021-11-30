Кличко рассказал Мильбрадту, что разделение должностей городского головы и главы КГГА может создать основу для двоевластия в Киеве
Председатель Ассоциации городов Украины, Виталий Кличко встретился со специальным посланником правительства Федеративной Республики Германии по вопросам децентрализации в Украине Георгом Мильбрадтом.
Виталий Кличко подчеркнул, что поспешное принятие закона о столице ограничит полномочия местного самоуправления и. В частности, право выбирать власть в своем городе.
Он напомнил, что по Конституции город Киев, как столица Украины, имеет особое место в административно-территориальном устройстве. И, соответственно, Конституция предусматривает для Киева отдельные особенности осуществления государственной власти и местного самоуправления. Пока эти отношения регулирует Закон 1999 года.
Кличко отметил, что обновленный текст законопроекта № 2143-3 содержит ряд противоречивых положений. Среди них, в частности, положение о том, что «Киевскую городскую государственную администрацию не может возглавлять Киевский городской голова».
«Запрет занимать должность, не основывающуюся на никаких основаниях, нарушает принцип равенства прав граждан, установленный Конституцией Украины. Замечу, что решение Конституционного суда Украины 2003 года определяет статус Киевского городского головы и Киевской городской государственной администрации. В частности, Конституционный суд установил, что: «Киевскую городскую государственную администрацию должно возглавлять только лицо, избранное Киевским городским головой, которое Президентом Украины назначается главой Киевской городской государственной администрации». Таким образом, все попытки разделить эти „должности и полномочия“ противоречат Конституции Украины.Он отметил, что в законопроекте, который кардинально переработали до второго чтения, авторы пытаются создать принципиально новое законодательство для города Киева. А Украина является унитарным государством, где законодательство должно быть единственным на всей территории страны. Специальный посланник правительства Федеративной Республики Германии по вопросам децентрализации в Украине Георг Мильбрадт отметил, что он И определил в нем много недоработок.
«В законе есть ряд моментов, которые неучтены и должны быть доработаны. Закон о столице — это сегодня не только вопрос мэра Киева Кличко. Ибо, в случае принятия законопроекта в таком виде и принятия изменений в Конституцию касающихся местного самоуправления, подобная ситуация может сложиться в других городах и затронуть главу каждого украинского города»,— подчеркнул Георг Мильбрадт.
Ранее заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко подчеркнул, что Киев нуждается в новом и современном Законе о столице. Однако его принятие в спешке, без широкомасштабного экспертного и общественного обсуждения, может привести к коллапсу в столице.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»